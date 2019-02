"A força que faz a diferença" é o mote do manifesto eleitoral do BE às europeias de 26 de maio, cujas linhas gerais são hoje à noite apresentadas em Coimbra, no comício de lançamento da campanha encabeçada pela eurodeputada Marisa Matias.

Uma Europa de "muros", "bloqueada", uma "União Europeia que está à deriva", "sem rumo", no "caos". Muitos são os avisos e críticas dos bloquistas ao longo das páginas deste manifesto, que aponta à necessidade de "recuperar terreno para a democracia" e "perante o colapso das regras e das políticas europeias", o partido propõe um novo caminho: "emprego, ambiente Estado Social".

"O Bloco enfrenta a extrema-direita, rejeita o discurso de ódio e denuncia a sua completa ausência de alternativa. A extrema-direita é uma fraude política porque se limita a ser a face mais violenta do discurso e da política dos fortes contra a democracia", condena.

Para este combate, o BE "integra uma esquerda que se une para derrotar a extrema-direita da única forma que ela pode ser derrotada", ou seja, "oferecendo uma alternativa dos direitos que a esvazia".