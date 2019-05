Numa arruada em Gondomar, também no distrito do Porto, o cabeça de lista da CDU às europeias recusou que a coligação seja uma mera "força de protesto", contrapondo que é "uma força que constrói" e apresenta propostas.

Esta reação surge depois de o secretário-geral do PS, António Costa, ter afirmado na quarta-feira que PCP e o BE se afastaram do voto de protesto em Portugal, mas não o fizeram na Europa, considerando este tipo de posicionamento inútil para a resolução de problemas.

Hoje, João Ferreira recusou que a CDU seja uma mera “força de protesto”.

Também em resposta a Costa, mas em Tondela, distrito de Viseu, a cabeça de lista do BE disse não ter percebido "muito bem" as palavras do líder socialista, garantindo que o trabalho em Bruxelas foi de "enorme responsabilidade", também em conjunto com vários partidos socialistas, não só de Portugal.

Apesar da insistência dos jornalistas para que a candidata bloquista fosse mais longe na resposta, Marisa Matias manteve a recusa de entrar na troca de acusações.

Nuno Melo e os candidatos do CDS-PP passearam hoje na feira de Barcelos, Braga, onde o cabeça de lista ouviu algumas promessas de voto nas eleições de domingo e relativizou as sondagens que põem os centristas abaixo do BE e do PCP.

Um dos exemplos foi a promessa de uma mulher de “rezar por si”, ao que o candidato agradeceu: “Reze, reze."

Ainda hoje, todos os candidatos vão contar com os líderes partidários a seu lado.