“Acreditamos que compensa trabalhar, mostrar o trabalho que fizemos e ser claros quanto àquilo que defendemos. É nisso que estamos apostados, sentimos que isso compensa e vamos fazer isso até ao último dia”, afirmou quando confrontado com o facto de as diversas sondagens conhecidas entretanto apontarem para a perda de pelo menos um dos três lugares em Estrasburgo.

João Ferreira, com uma linguagem formal, sem qualquer improviso de ocasião e quase tão burocrático quanto aqueles que tanto critica nas instituições europeias, aproveitou para colar o PS à direita, acusando os socialistas de permanente convergência com PSD e CDS-PP na Europa, como em Portugal, contra o interesse nacional, e reclamar para a CDU os louros dos “avanços” sociais verificados na última legislatura, contra a vontade inicial do executivo minoritário de António Costa, que, segundo o candidato, cedeu por não ter os votos suficientes ou “as mãos livres” para governar à sua maneira.

“Estamos empenhados em construir um resultado. Não somos espetadores ou comentadores de sondagens. Somos construtores de um resultado que não está feito e que sentimos que vai ser um bom resultado, com reforço da CDU. Estou convencido por aquilo que estamos a fazer, pelo sentimento de reconhecimento do nosso trabalho, pelas propostas diferenciadoras, por aquilo que se está a fazer em sessões de esclarecimento, mobilização e informação. Estou convencido de que a CDU vai ter um bom resultado nestas eleições e está a crescer a cada dia que passa”, concluiu.

Até ao momento, houve ações de rua mais e menos mobilizadoras, desde as minimalistas no Alentejo ou ao ponto alto em que consistiu o desfile e comício na tarde do sábado em que se decidiu o campeonato nacional de futebol a favor do Benfica, em Almada, mas ainda faltam as habituais passagens por Barreiro, na portuense rua de Santa Catarina e no “alfacinha” largo do Chiado antes do encerramento no “comunistão” Seixal.