"Estas eleições confirmam sobretudo a importância da adoção de políticas que promovam o avanço nos direitos dos trabalhadores e a coesão social e territorial do país", disse o sindicalista à agência Lusa.

Para a intersindical, "as pesadas derrotas do PSD e do CDS confirmam que os trabalhadores e o povo rejeitam o regresso ao passado, ao tempo dos cortes nos rendimentos e direitos, da política de sentido único que acentuou a exploração e as desigualdades".

Arménio Carlos considerou que "a vitória do PS, a subida do BE e, sem prejuízo do recuo, os resultados da CDU, confirmam a importância da atual correlação de forças na Assembleia da República e as potencialidades que encerra para fazer avançar direitos e rendimentos dos portugueses".

"Uma relação que deve ser potenciada para responder aos problemas estruturais que continuam a marcar o quadro económico, laboral e social no nosso país", defendeu.

Segundo Arménio Carlos, "este é o momento certo para a evolução e para o Governo socialista responder às reivindicações dos trabalhadores".