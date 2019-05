Ana Catarina Mendes e António Costa tentaram evidenciar que Bloco de Esquerda e CDU estão acima do CDS-PP, deixando-lhes implicitamente a mensagem política de que não estão a perder votos pelo facto de suportarem no parlamento a atual solução governativa minoritária socialista.

Na conferência de imprensa da noite eleitoral de domingo, o secretário-geral do PS foi diretamente questionado sobre a quebra eleitoral do PCP nas europeias, mas optou por não responder, ignorando um tema "sensível" - uma atitude, de resto, muito semelhante à que adotara nas eleições autárquicas de 2014, em que os comunistas perderam para os socialistas várias câmaras importantes, designadamente a sul do Tejo.

Entre os principais dirigentes do PS, temeu-se sempre o cenário em que o Bloco de Esquerda ficasse muito acima da CDU nestas eleições, já que se considera que a existência de um desequilíbrio entre os dois parceiros (e rivais) da chamada extrema-esquerda poderá dificultar a prazo a governação da "Geringonça" e, inclusivamente, impedir a repetição da atual solução política.

Perante os jornalistas, o secretário-geral do PS voltou a defender a reedição da atual solução de Governo na próxima legislatura com suporte parlamentar do Bloco, PCP e PEV, e fugiu à pergunta sobre se sonha com uma maioria absoluta nas legislativas de outubro.

Ao mesmo tempo, o secretário-geral do PS afastou novamente um cenário de "Bloco Central" com o PSD na próxima legislatura.

Embora ninguém faça o discurso do objetivo da maioria absoluta neste partido, os dirigentes socialistas não ignoraram porém um dado, segundo o qual os partidos de Governo, nos quatro meses que separam europeias de legislativas, sobem com frequência dez pontos percentuais entre esses dois atos eleitorais. Tal como aconteceu com o PS de José Sócrates em 2009 e com o PSD/CDS-PP de Pedro Passos Coelho em 2014.

Por outro lado, caso o PS se aproxime em legislativas dos 40%, no processo de formação de Governo e para fazer maioria no parlamento, António Costa poderá apenas precisar de um partido, e não de dois como atualmente.

Além disse, acredita-se que estão a aumentar o número de parceiros para formar-se essa maioria na Assembleia da República.

Entre os socialistas, é encarada até como teoricamente possível que a fasquia dos 116 deputados possa ser obtida em outubro apenas com o PAN (Pessoas-Animais-Natureza) - força política que o PS considera estar em franco crescimento e que elegeu um deputado nestas europeias.