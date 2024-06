“Votem, votem, votem e votem na IL”, apelou João Cotrim de Figueiredo no encerramento da campanha oficial para as eleições europeias no Bairro de Alfama, numa altura em que se festejam os santos populares.

Dizendo que a voz pertence ao povo, o cabeça de lista da IL insistiu para que “ninguém fique no sofá e deixe de votar” no domingo porque estas eleições são “muito importantes”.

Cotrim de Figueiredo, que desde o início da campanha traçou a abstenção como o seu grande adversário, confessou que passou a campanha a apelar ao voto porque não quer “perder demasiado tempo” a comentar a percentagem da abstenção.

“Se as pessoas forem votar estamos muito, muito perto de garantir a eleição de Ana Martins [segunda na lista da IL] e ela merece”, mencionou.

Confessando já ter a mala feita para Bruxelas, onde tenciona estar terça-feira em reuniões, Cotrim de Figueiredo acredita que não vai sozinho porque o nível de confiança relativamente à eleição do segundo eurodeputado é muito grande.

“Acho que vamos merecer o grande resultado que estou convencido que vamos ter no domingo”, atirou.

O liberal afirmou ainda que vai festejar mais no domingo do que as pessoas estão a imaginar porque “os partidos do costume não fizeram um bom serviço às eleições europeias”.

“As pessoas ficaram um pouco perdidas, por isso, eu acho que aumentaram os indecisos na última semana”, frisou.

Em Portugal, as eleições europeias realizam-selusa domingo e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.