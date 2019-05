“Os olhos” do chefe do Governo e secretário-geral socialista “já não estão aqui porque não lhe interessa”, estão “na Europa e na presidência do Conselho Europeu”, afirmou Assunção Cristas, num jantar-comício no mercado de Cascais, no distrito de Lisboa, com centenas de simpatizantes e militantes do CDS-PP, um dos maiores de toda a campanha eleitoral centrista para as europeias de domingo, que tem Nuno Melo com cabeça de lista.

“António Costa não serve Portugal, serve-se de Portugal”, "a sua ambição cega fala mais alto, colocando o interesse do país em segundo lugar", acusou perante uma plateia onde estavam deputados, ex-governantes e dirigentes nacionais do CDS-PP, incluindo Paulo Portas, antigo presidente do partido, um dos convidados a falar no jantar.

Para Assunção Cristas, António Costa “está a fazer uma campanha eleitoral à custa de todos” os portugueses, “mas, para ser presidente do Conselho Europeu”, uma hipótese que, há duas semanas, o próprio afastou depois de vários jornais estrangeiros terem levantado essa possibilidade.

Logo a seguir, a líder dos centristas fez a pergunta e deu a resposta para explicar por que motivo António Costa tem “os olhos na Europa”.

“Para quê? Para não ter de reparar os estragos da governação”, afirmou, acusando ainda o primeiro-ministro de só lhe interessar “a sua própria carreira”.