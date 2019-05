Na correlação de forças no hemiciclo há muito que o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), que na legislatura cessante tem 186 eurodeputados, é o aliado preferencial, uma vez que, juntos, os dois grupos têm uma maioria de 403 em 751, sem necessidade de recorrer a terceiros.

Este ‘status quo’ parece, contudo, ameaçado nestas eleições, com as sondagens a preverem que PPE e S&D não consigam juntos a maioria.

A maioria instaurada pode ficar comprometida com ascensão da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE), que passa a integrar o partido do Presidente francês, Emmanuel Macron, e com a acentuada subida da Europa das Nações e das Liberdades (ENF), que a italiana Liga, de Matteo Salvini, e a União Nacional, de Marine Le Pen, querem transformar numa força decisiva no PE.

Outra das particularidades deste exercício eleitoral é a provável alteração da composição do hemiciclo e, consequentemente, da correlação de forças no PE aquando da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Inicialmente agendado para 29 de março, o ‘Brexit’ não se concretizou, dados os três chumbos consecutivos do parlamento britânico ao acordo de saída, e foi adiado até 31 de outubro, com a condição de o país participar nas eleições europeias.

Assim, e até que o ‘Brexit’ seja efetivo, o Reino Unido elege os seus 73 eurodeputados e o PE mantém os 751 lugares atuais.

A partir do momento que o Reino Unido deixe de ser membro, e de acordo com a proposta desenhada pelo eurodeputado português Pedro Silva Pereira e pela polaca Danuta Hubner, o PE passa a ter 705 eurodeputados, com parte dos 73 lugares dos britânicos a serem redistribuídos por outros Estados-membros e parte a ficar numa ‘reserva’ para futuros alargamentos.

A esperada fragmentação do PE após as eleições pode, por outro lado, forçar a Comissão Europeia liderada por Jean-Claude Juncker a permanecer em funções além da data de final do seu mandato ao dificultar a indispensável aprovação, pelo Parlamento Europeu, do sucessor de Juncker e restante equipa.

Também as dúvidas em torno da real aplicação do modelo “Spitzenkandidaten”, o processo de designação do futuro presidente da Comissão entre os candidatos principais apresentados pelas famílias políticas europeias, que o Conselho Europeu (Estados-membros) parece estar tentado a deixar “cair”, e a nova data indicativa para o ‘Brexit’, precisamente 31 de outubro, contribuem para a forte possibilidade de a futura Comissão não estar pronta a assumir funções em 01 de novembro de 2019.

Na noite eleitoral de 26 de maio, dia em que votam 21 dos 28 Estados-membros, deverá ficar tudo em aberto em matéria de cargos de topo, assunto a discutir numa cimeira extraordinária marcada pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, para 28 de maio, dois dias depois das eleições europeias.