Teresa Abraços, terapeuta e vice-presidente da associação, destacou também a importância da prática do surf para o equilíbrio e autoestima das pessoas com deficiência, além do prazer lúdico, retirando-as de casa e permitindo um convívio agradável com os outros.

A secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, associou-se à iniciativa, destacando que é importante passar a mensagem da importância do voto nas eleições europeia, tendo em conta o impacto que as políticas europeias têm tido relativamente aos temas que interessam às pessoas com deficiência.

Ana Sofia Antunes disse ainda que a 26 de maio Portugal terá pela primeira vez a vigorar o voto em ‘braille’, uma solução definitivamente prevista nas leis eleitorais portuguesas.

“As pessoas cegas vão poder votar numa matriz em ‘braille’ de forma autónoma e no dia 26 vamos também ter uma versão piloto, um teste de voto eletrónico que vai funcionar no concelho de Évora. Esta solução, não sendo apenas para pessoas com deficiência, ajuda muitas pessoas com deficiência a poder votar”, frisou.

Não sendo esta uma solução definitiva que vá vigorar para todo o país, acrescentou, é um piloto que vai permitir retirar lições e ver se o modelo está ou não a funcionar.

Pedro Valente da Silva, chefe de gabinete de comunicação do Parlamento Europeu, explicou que a iniciativa visou alertar para o facto de as pessoas com deficiência terem sido objeto de um conjunto de medidas legislativas, um objetivo claro da União Europeia de fazer com que 1/6 dos cidadãos europeus com deficiência tenham os mesmo direitos que os outros.

O objetivo desta campanha institucional para as eleições europeias, é combater a abstenção e sensibilizar o público para a importância deste escrutínio e para o impacto da UE nas suas vidas.

Ao todo, 265.189 pessoas inscreveram-se na plataforma "Desta vez eu voto" em toda a União Europeia, das quais 12 mil em Portugal.

Mais de 23 mil voluntários em toda a Europa, entre os quais 1.300 em Portugal, desenvolveram ações de divulgação das eleições europeias.