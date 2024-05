Os debates contam com a presença dos partidos com assento parlamentar na Assembleia da República e haverá seis debates com quatro partidos de cada vez, um debate com todos os partidos com assento na Assembleia da República e outro com os partidos sem assento parlamentar. No caso do debate desta noite apenas o Livre não tem atualmente nenhum deputado eleito na Europa. Agora nós não queremos portas escancaradas, as pessoas para entrarem cá têm que cumprir regras. Nunca houve a questão das portas escancaradas. Todos os imigrantes que chegam cá têm que cumpri regras. Ao não criarmos canais de inclusão o que acontece é que até podemos ter estes corredores humanitários, mas quando as pessoas chegam cá não são integradas. Temos que ter políticas de integração, para já temos que ter uma coordenação europeia, não podemos ter uma coordenação portuguesa. Na UE começa pelas fronteiras externas e aí podemos controlar quem chega à Europa, de onde veio com que intenções e regularizar a sua situação. Se a pessoa cumprir os requisitos para entrar, deve entrar. O estatuto de refugiado e de requerente de asilo é dos que permite essa entrada. A maioria nem vem em situação de refugiado, vem por questões económicas à procura de uma vida melhor e porque defende os nossos ideias: liberdade, democracia, diversidade."

A propósito dos 200 milhões de pessoas que diz irem estar em movimento fruto das alterações climáticas, diz que se tem que prevenir e agir em vez de reagir. "Sabemos que vamos ter cada vez mais pessoas às nossas portas e nós como uma Europa que tem os valores de integridade, de liberdade, de democracia e de estado de direito temos o dever de acolher estas pessoas."

Pedro Fidalgo Marques: "O projeto europeu é um projeto de integração, é um projeto de procura de bem-estar para todas as pessoas. E quem vem nesta ótica, vem na ótica de poder ser integrado e o Fundão realmente é um bom exemplo. Nós temos que trabalhar muito mais nestas políticas de imigração em termos de ensino da língua portugesa. Não faz sentido as pessoas que já cá estão estarem anos à espera de uma autorização, às vezes meses à espera de uma reunião. Estamos a falar de direitos humanos básicos. Mas vamos mais longe, quando falamos do pacto das imigrações estamos a falar de um pacto que pode afetar, inclusive, os portugueses que vão para a Europa. Porque o atual pacto prevê que qualquer pessoa na Europa possa ser detida até cinco dias se não tiver consigo os documentos. Isto pode levar ao que acontece noutros países, como nos EUA, a perfis racializados. Ou seja, eu vou à Suécia e por ter uma barba e se calhar no verão estar um bocadinho mais moreno e ser detido cinco dias. Um cidadão europeu que não tinha os documentos consigo por se ter esquecido no hotel. Estamos a falar de pessoas europeias, nós."

"Temos que garantir os direitos de todos, não é só de pessoas migrantes. Temos de garantir um salário justo para todas as pessoas e quando falamos disto temos que olhar, por exemplo para os refugiados climáticos. Se nós não combatermos as alterações climáticas, vamos estar a criar ainda mais desconforto. Muitos dos conflitos que acontecem no mundo surgem de uma falta de recursos. Com as catástrofes climáticas vamos estar a pressionar ainda mais isto. Não podemos continuar este flagelo. Acho que todos nós nos lembrados da criança morta na praia. O que está a acontecer agora é que as autoridades estão a denunciar os barcos de migrantes à Líbia que é um país que todas as organizações dizem que não respeita os direitos humanos. Nós estamos a recambiar estes imigrantes para um sítio onde sabemos que os seus direitos não são reconhecidos."

Tânger Corrêa: "Eu estive no outro dia na Igreja de Santa Maria dos Anjos e vi como aqueles imigrantes vivem. Vivem em condições absolutamente desumanas. Eu visitei ao longo da minha carreira vários campos de refugiados. Visitei campos na Jordânia, no Egipto, naquela zona toda... E vou dizer uma coisa com um grande peso no coração: esta gente vive melhor do que eles. Por outro lado, temos aqui outro problema, é que 40% da população portuguesa está no nível de pobreza. Nós temos que ter algum equilíbrio humanitário porque a maior parte dos refugiados são pessoas, são pessoas como nós. Mas também temos que pensar nos portugueses, porque temos que fazer aqui um equilíbrio entre as nossas necessidades para desenvolver o país e, por outro lado, dar um bom nível de vida aos refugiados e às famílias portuguesas."

Catarina Martins: "Está-se a misturar questões diferentes. A questão do pacto das migrações e a questão do Frontex da União Europeia e a questão que está a acontecer agora em Portugal com a regularização de migrantes que é uma questão diversa que não tem a ver com estas decisões tomadas na UE. Em Portugal, claro que é possível fazer uma processo de regularização a pessoas que trabalham em Portugal, que descontam para a Segurança Social e ficam na situação de serem alvo de todo o tipo de exploração por não terem os documentos regularizados. É preciso uma unidade de missão para tratar disto. O BE defende isto desde 2019. É preciso depois regras na economia, porque nós não podemos permitir que quem precisa da mão de obra imigrante e, aliás, a explora seja na agricultura, seja no turismo. Possa depois não ter nenhuma responsabilidade nas condições de habitabilidade dos seus trabalhadores. Porque se pedem às pessoas para vir porque precisam delas, depois têm que criar condições às pessoas para tratar delas com dignidade. O problema não está nas pessoas que imigraram, está em quem está a explorar essas pessoas e isso é que deve ser combatido: essa exploração. Quando o Chega atira aos imigrantes, separando o português do imigrante, separando as pessoas está a fazer de conta que o problema está em quem é mais vulnerável. Quem está a dar tudo ao país e que deve ser respeitado."

Guerra na Ucrânia

Francisco Paupério: "O Livre defende que não deve interferir em conflitos militares - no sentido dos recursos humanos - na Europa, neste momento, porque isso seria escalar o conflito. Nós temos que ir atrás da paz, não é atrás da escalada de conflito. Agora o que a UE tem de fazer é respeitar a decisão do povo ucraniano. E se a decisão for o cessar-fogo, apoiaremos. Se for defender integralmente o seu território também apoiaremos com material de defesa, tal como fizemos no passado. Através da entrega de armas - de defesa, sempre - e, mais tarde, o que já foi aprovado no Parlamento Europeu, a ajuda económica para financiar a reconstrução já da Ucrânia e não esperar pelo fim da guerra.

Pedro Fidalgo Marques: "Nós não temos uma guerra às portas da Europa, nós temos uma guerra na Europa. E quando falamos de apoiar a Ucrânia, estamos a falar de apoiar direitos humanos, de apoiar aquelas famílias, aquelas pessoas que estão lá a defender essa guerra. Estamos a falar de defender a liberdade, acima de tudo estamos a falar de defender o projeto europeu. Porque o projeto europeu nasceu como um projeto de paz, um projeto de direitos humanos e de bem-estar. E, por isso, para o PAN é inequívoco que se tem que garantir o apoio à Ucrânia, mesmo até, o PAN - integrado nos Verdes Europeus -, defende que deve ser dado apoio militar. Nós não podemos ser utópicos, que a curto prazo e quando há pessoas a morrer diariamente na Ucrânia, que vamos lá com negociações. É claro que tem que haver negociações e apoio militar à Ucrânia. As pessoas têm direito a defender-se e à sua autodeterminação, não se podem é esquecer que têm que ter em paralelo o caminho da negociação e da diplomacia. Ultimamente não temos visto tantas conferências entre partes e não temos visto na UE falar-se a uma só voz."

"O PAN apoia desde que não seja com recurso a armas de destuição maciça - que nunca nos pediram -, mas também temos que ver que as guerras têm um impacto ambiental enorme. A indústria da guerra se fosse um país era o quarto país mais poluidor do mundo. E, por isso, é que se tem que olhar para isto nesta perspectiva, mas não faz sentido fechar-se as portas. Porque a seguir à Ucrânia pode vir a Georgia e já temos visto a situação dramática que se está a viver na Georgia, temos a Moldova, temos o projeto europeu e seria a morte do projeto europeu se lhes fechássemos as portas".

Catarina Martins: "A UE não se apresentou, não assumiu a responsabilidade, de ser promotora de uma conferência de paz sob a égide da ONU. Ou seja, a UE não tem tido uma estratégia autónoma no caminho para a paz. Fala de armas, nunca fala de paz. É claro que a Ucrânia tem direito a defender-se, mas é preciso uma estratégia para a paz e um caminho para a paz."

"A UE tem uma capacidade economica neste território que não tem comparação e, portanto, se a UE tivesse uma articulação para a paz conseguia resultados diferentes doutros interlocutores. O presidente Zelensky disse logo que estava disposto a negociar com base na neutralidade da Ucrânia para haver uma solução. Há portas que foram abertas e a UE não teve a capacidade de ter autonomia estratégica face aos EUA. A UE não tentou, tem tido um caminho de cinismo. De eurocinismo. Que é dizer que dá todo o apoio à Ucrânia, que abre a porta ao alargamento sem depois discutir duas coisas que são essenciais para isso acontecer. A primeira é o caminho para a paz, é preciso falar falar de paz. Se não houver um empenho para a paz não vai haver solução. Até porque se não houver um caminho para a paz negociada as outras duas alternativas são a destruição da Ucrânia ou uma escalada nuclear."

Tânger Corrêa: Confrontado com as suas palavras numa entrevista: "se calhar a Ucrânia devia entrar numa cooperação reforçada com a Rússia em que a Rússia se sentisse confortável". Diz, que "é um objetivo de paz. Isso era uma das muitas hipóteses que podia estar em cima da mesa. E eu disse também nessa altura que não tinha os dados todos para pôr em cima da mesa as soluções possíveis, essa é uma solução possível que já se experimentou no passado e que eventualmente poderia resultar no futuro. Isto teria como base a total integridade territorial da Ucrânia e uma forma de cooperação que assegurasse à Rússia uma cintura de segurança. A cedência dos territórios iria levar a uma paz mal feita que teria consequências no futuro. Eu acho que Putin fez um erro de cálculo fatal. Mas há uma terceira hipótese que é a continuidade de uma guerra de fricção e de erosão da Ucrânia feita pela Rússia."

"É preciso apoiar a Ucrânia e dar força à Ucrânia para a Ucrânia não ir para a mesa das negociações numa posição de inferioridade. E há aqui dois dois jogares fundamentais que são os EUA e a Inglaterra. Que são importantíssimos a nível de qualquer solução que se econtre para este conflito. E são fundamentais para o encontro de uma solução diplomática e não militar":

Diz ainda não ter percebido se a vitória de Trump seria um risco para a política europeia. "Porque as propostas de Trump são conflituais entre si. A vitória de Trump ou ameniza o conflito, porque tem duas empresas americanas muito fortes a operar na Ucrânia. A BlackRock e a Monsanto. Ou se aproxima mais de Putin numa vitótria uma num acordo que desfavoreça a Europa".

Os debates são transmitidos pela RTP, SIC e TVI em horário nobre, num modelo inédito. As eleições europeias estão marcadas para 09 de junho.