“Nestas horas que nos faltam é possível e necessário não ficarmos apenas pela mera reflexão individual, não ficarmos descansados porque vamos cumprir a nossa obrigação cívica. Cada um de nós lembre-se de alguém que está em dúvida ou que não sabe como há de fazer nestas eleições. Se cada um de vós fizer uma contribuição de dar força à CDU, conseguimos um bom resultado eleitoral”, defendeu Jerónimo de Sousa.

O líder comunista falava para cerca de 900 militantes, num comício que encerrou a campanha eleitoral da CDU, no Seixal, no distrito de Setúbal, o concelho onde se realiza a maior festa comunista, o Avante.

“O resultado ainda está por construir”, frisou Jerónimo de Sousa, lembrando que os deputados da CDU são fundamentais no Parlamento Europeu porque pensam sempre “nos trabalhadores, no povo e no país”.

“Precisamos de uma CDU mais forte, não apenas para ter mais um deputado, mas porque é mais uma voz, uma força que é capaz de defender os interesses nacionais porque estão identificados com o que os trabalhadores sentam na sua vida, não hesitem, vale a pena votar na CDU”, apelou.

Segundo o líder comunista, a frase “avançar é preciso” tornou-se o lema desta campanha da CDU e será também de outras que se aproximam, uma vez que a coligação acredita “num mundo melhor e com mais direitos”, defendendo o país das “imposições da União Europeia”.