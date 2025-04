Questionado pelos jornalistas no final de um almoço da CDU comemorativo dos 51 anos do 25 de abril, em Serpa, no distrito de Beja, sobre o atual estado da saúde face há um ano, o líder do PCP optou pela ironia aludindo a declarações prestadas hoje pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“Há uma coisa que eu tenho que reconhecer, o fim de semana passado fecharam 19 urgências, este fim de semana só fecharam 15”, comparou.

Em Aveiro, Luís Montenegro afirmou que há um ano, antes do executivo da AD ser eleito, “a saúde estava pior do que está agora”.

“Não quer dizer que agora esteja bem, nós sabemos que há muita coisa para fazer”, admitiu Montenegro, mas o Governo tem vindo a trabalhar neste setor.

A estas garantias do chefe do Governo, Paulo Raimundo respondeu em Serpa com ar sorridente: “O primeiro-ministro diz que está melhor do que há um ano, está melhor, está melhor claro. O número de utentes sem médico de família baixou ou não? Ah, não, aumentou, é verdade”.

O secretário-geral do PCP contrapôs que “as urgências [hospitalares] continuam a fechar, os custos cada vez são maiores”.

A saúde, por isso, insistiu na ironia, “está melhor” para o primeiro-ministro, mas deve ser “na clinicazinha dele, na vida [dos portugueses] está pior, bem pior”.

Na sua intervenção no almoço comemorativo Paulo Raimundo também defendeu que “é preciso penalizar os partidos responsáveis por todas e cada uma das oito urgências que estão hoje encerradas no país” e “por todas e cada uma das sete que estiveram encerradas ontem [sábado]”.

Assim como, continuou, “os partidos responsáveis [pelas] 19 urgências no nosso país que estiveram encerradas no fim de semana passado.

O líder comunista insistiu ainda na penalização dos “partidos das mentiras” e que “vendem ilusões à juventude”.

“Essas soluções cor-de-rosa, azul às bolinhas dos unicórnios para aqui, dos unicórnios para ali, unicórnios que, tal e qual como sabemos, nada têm a ver com a realidade”, afirmou.

Isto porque a realidade da vida dos jovens é marcada pelos baixos salários: “É isso que é preciso resolver, é a precariedade que é preciso combater”, argumentou apelando aos jovens para que “tomem nas mãos as suas vidas, tomem nas mãos os seus direitos, deem um murro na mesa, provoquem um sobressalto”.

A penalização dos “partidos papagaios, aqueles que falam tudo e tudo, mas para que tudo fique na mesma” foi outra das bandeiras defendida por Paulo Raimundo que apelou ao voto na CDU, tanto nas eleições legislativas de 18 de maio, como nas autárquicas deste ano.

Lembrando que neste ano de governação da AD o círculo do distrito de Beja não teve qualquer deputado eleito pela CDU o secretário-geral do PCP afirmou que é preciso corrigir essa “injustiça contra o próprio povo e será o povo que irá resolver esta injustiça”, elegendo Bernardino Soares, cabeça-de-lista da coligação liderada pelo CPC neste círculo eleitoral.