Jerónimo de Sousa discursava no final de um rápido desfile de campanha no Porto, que de "arruada" nada teve, sem cumprimentos a transeuntes ou a comerciantes, e mais pareceu um "arrastão", com centenas de apoiantes e candidatos a percorrerem em menos de 20 minutos o trajeto desde a praça da Liberdade, subindo aceleradamente a rua 31 de janeiro, até à rua de Santa Catarina.

Enquanto isso, o PS fazia tempo, na vizinha praça da Batalha, para as caravanas socialista e da CDU não se cruzarem na mesma artéria comercial e pedonal do Porto.

"Ficamos surpreendidos por ouvir o atual primeiro-ministro, secretário-geral do PS, dizer que a CDU é uma força de protesto lá na União Europeia. Que aqui [em Portugal] não é bem assim, tendo de reconhecer o papel, intervenção, proposta e avanços alcançados com o empenhamento do PCP, mesmo quando o PS não queria", afirmou.

O líder do PCP disse que António Costa "teve de reconhecer" as medidas positivas conseguidas em conjunto graças aos acordos entre PS, BE, PCP e PEV na atual legislatura, como os aumentos de reformas e pensões, os manuais escolares gratuitos ou fim do pagamento especial por conta dos pequenos e médios empresários, que "hoje estão em vigor e muitos já consideravam perdidos".

"Teve de reconhecer isso, mas acha que na Europa os comunistas continuam a ser uma voz de protesto. Tenho de reconhecer, sim, protestámos muitas vezes quando outros calaram, incluindo o PS, aceitando os ditames, as imposições, os constrangimentos da própria União Europeia", disse.