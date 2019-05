Num debate televisivo frente-a-frente transmitido pela RTP3, o tom foi cordial e só existiram interrupções e vozes um pouco mais colocadas quando se discutiu o que fazer em relação àquilo que a candidata bloquista considerou a "moeda da Alemanha", enquanto o candidato comunista advogou a preparação de Portugal para abandonar a moeda única de forma negociada e organizada.

"Estes 20 anos de integração [no euro] foram de criação de maiores desigualdades e de desagregação das economias, não foram de progresso e crescimento. Criou uma Europa a várias velocidades. O euro foi o melhor serviço que a União Europeia (UE) fez à Alemanha. Esta arquitetura e modelo não funcionam", disse a eurodeputada Marisa Matias, desejando "reformas profundas para que o euro não seja a moeda da Alemanha".

Para o eurodeputado João Ferreira, "não chega dizer que, insistindo no mesmo tipo de políticas" dos últimos 20 anos, é de esperar que, "por milagre, os resultados possam ser diferentes", "nem chega dizer vagamente" que se quer "uma reforma sem dizer exatamente o quê".

"Concordamos em muito no diagnóstico. Agora, há uma diferença fundamental entre a CDU e o BE. Nós não nos limitamos a constatar um cenário negro, queremos acabar com esse cenário negro. Queremos rasgar um horizonte de esperança, uma saída para as pessoas", afirmou.

Os candidatos começaram o debate por reconhecer os muitos pontos em comum, com Marisa Matias a admitir a partilha da "crítica à construção europeia e ao défice democrático que existe".

"Houve nos últimos anos, no Parlamento Europeu, vários pontos de contacto ou posições em que convergimos. Mais convergências do que o PCP e o BE só mesmo o PS, PSD e CDS é que as tiveram", ironizou João Ferreira.