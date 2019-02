“Essa decisão compete aos órgãos próprios do PS, não vou pronunciar-me sobre isso, respeito esses órgãos, mas tenho confiança no trabalho que tenho conduzido com centenas de colaboradores”, afirmou aos jornalistas à entrada da Convenção Europeia do PS, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Reforçando que a lista completa de candidatos socialistas às eleições de 26 de maio será anunciada na altura própria, a eurodeputada frisou que o PS a conhece “há muito tempo” e sabe que tem pugnado pelos direitos sociais em Portugal e na Europa.

“Tenho trabalho feito, tenho orgulho nisso e tenho uma grande equipa comigo a trabalhar nesse sentido”, vincou.

Reforçando ter “orgulho” no trabalho que está a desenvolver, Maria João Rodrigues considerou estar a dar um contributo para a Europa social.

Sobre se manifestou a vontade em continuar no Parlamento Europeu ao secretário-geral do PS, António Costa, a socialista respondeu apenas “estar convicta” do trabalho que tem feito com os seus colaboradores.

“Acabamos de ter uma grande vitória para instaurar um pilar social na Europa, conseguimos traduzir isso em novas leis para a melhoria das condições de trabalho e estamos a alterar a política económico-social. Isto é um trabalho em toda a Europa”, ressalvou.

A socialista recordou que, na semana passada, obteve uma diretiva que vai beneficiar 200 milhões de trabalhadores, portanto, é natural que “tenha orgulho” no trabalho que está a desenvolver com a sua equipa.