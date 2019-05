No mercado municipal de Torres Novas, distrito de Santarém, a vereadora do BE Helena Pinto foi a cicerone de serviço da caravana para as eleições europeias de domingo, estando sempre junto à cabeça de lista, a eurodeputada Marisa Matias, que hoje se juntou à campanha depois de um pequeno interregno na segunda-feira por causa do debate da RTP.

Em declarações aos jornalistas, e depois de ouvir testemunhos de quem não vota porque já não acredita, a primeira candidata do BE concordou que a abstenção será um dos fatores destas eleições e compreende "o desânimo das pessoas em relação à União Europeia", que se transformou "numa confusão e não lhes respondeu aos problemas concretos", gerando uma "sensação de abandono".

"É preciso dizer às pessoas que há quem lute por propostas diferentes. Tendo em conta que o voto para o Parlamento Europeu é um voto que vale por igual, tanto faz que seja Joe Berardo ou este senhor, as pessoas têm que perceber que têm esse poder e que para que não fique da mesma maneira que está até aqui, que não lhes tem respondido aos problemas, têm que votar e têm que se mobilizar", apelou.

A eurodeputada recandidata ouviu muitas queixas sobre as reformas que não chegam, como uma vendedora de panos, com voz chorosa, logo à entrada do mercado, a queixar-se de que os 250 euros que recebe não chegam para pagar as despesas, e por isso tem de continuar a trabalhar.