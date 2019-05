e Braga a Faro, de Bragança a Évora, o CDS-PP quer apostar numa campanha de proximidade e fará pelo menos três comícios – o jantar-comício de sexta-feira em Famalicão, com que a “volta” arrancou, um segundo em Cascais e o terceiro, de encerramento, em 24 de maio, em Aveiro.

Um dia típico de campanha eleitoral terá entre três a cinco ações, com as tradicionais visitas a feiras e empresas, um almoço com militantes e simpatizantes, terminando, por regra, com um jantar.

Fonte do CDS-PP afirmou à agência Lusa que Assunção Cristas, “à partida”, estará diariamente na estrada com a caravana de Nuno Melo, nalguns dias em mais do que uma ação de campanha.

O secretário-geral do CDS-PP, Pedro Morais Soares, disse à Lusa que a "volta" foi organizada de forma a que o candidato aborde, diariamente, um dos temas escolhido para a campanha até 24 de maio – ambiente e sustentabilidade, o mar como desígnio nacional, agricultura e desenvolvimento rural, a defesa da regra da unanimidade em matéria fiscal e política externa e a oposição aos impostos europeus.

Os fundos estruturais, a sua utilização por Portugal e o eventual corte no futuro, que tem servido para Nuno Melo criticar o Governo e o cabeça de lista do PS, Pedro Marques, ex-ministro com essa pasta, é também considerado um tema central na campanha, segundo fontes do CDS-PP ouvidas pela Lusa.