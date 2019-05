O presidente da Junta de Morgade, José Nogueira, afirmou à agência Lusa que pela manhã foi confrontado com as portas fechadas a cadeado do edifício onde está instalada a sessão de voto e no interior da fechadura estavam chaves partidas.

“Alertei logo a GNR da situação e tivemos que rebentar a fechadura para conseguir colocar a mesa em funcionamento”, salientou.

O que, segundo avançou o presidente, veio acontecer pelas 09:00.

José Nogueira disse que durante esta primeira hora ninguém exerceu o direito de voto em Morgade, onde estão inscritos 329 eleitores.

“Pelas informações que vou recebendo penso que vai haver uma abstenção muito significativa, se não os 100%”, referiu.

A população de Morgade está contra a instalação de uma mina de lítio a céu aberto anunciada para esta freguesia.