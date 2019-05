“É no mínimo estranho que as televisões façam debates com candidatos ditos principais, em que um deles é o cabeça-de-lista do PDR, que eu diria que, na melhor das hipóteses, teria de ter o mesmo tratamento que tem o PAN, isto é, não tem um representante neste momento no Parlamento Europeu”, condena, referindo-se a Marinho e Pinto.

Em jeito de resumo, o porta-voz do PAN assume que “é difícil” porque “pouco se fala da Europa” e devido à divisão do palco mediático “injusta, inadequada e desadequadamente daquilo que são as representações na sociedade de cada movimento político”.

Para André Silva, “os jovens estão cada vez mais conscientes e politizados” e, entre os 16 e os 18 anos, está “uma faixa etária que, neste momento, tem uma maior consciência e que tem um maior grau de capacitação e politização do que os próprios políticos para sentir e fazer agir os nossos decisores”.

“Isto só vem confirmar claramente que a mensagem que o PAN vem trazendo há anos e que, muitas vezes, é de alguma forma, vamos dizer, secundarizada ou menorizada nos debates parlamentares, ela tem eco profundo nas gerações mais jovens que estão mais atentas para esta problemática”, destaca.

Os jovens, prossegue o deputado do PAN, “vão herdar um planeta absolutamente esgotado e falido”.

“E as narrativas muitas vezes redondas e promissoras dos governos e as metas que vão propondo não se encaixam na urgência que os jovens percebem claramente que temos que ter”, explica.

Na linha do discurso que fez na cerimónia do 25 de Abril, no parlamento, André Silva deixa o aviso que “a bancarrota ambiental está anunciada”, mas que “pode ser revertida”, bastando para isso “só algo tão simples, mas tão complicado, tão difícil” que é aqueles que têm capacidade de supervisão e de intervenção o façam.