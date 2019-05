O Livre, que voltou a concorrer com Rui Tavares como cabeça de lista, caiu agora para 8.º lugar, com aproximadamente 60 mil votos, correspondentes a 1,8%. Nas europeias de 2014, embora não obtendo nenhum mandato, este partido tinha conseguido mais de 71 mil votos, 2,2% do total, ficando logo atrás das principais forças políticas nacionais e do MPT e à frente do PAN.

A candidatura da coligação Basta! (PPM/PPV-CDC), encabeçada pelo ex-militante social-democrata André Ventura, ficou 9.º lugar, com cerca de 49 mil votos, 1,5% do total. Em 10.º lugar ficou o Nós, Cidadãos!, com uma lista liderada por Paulo Morais, com pouco mais de 1% dos votos.

O partido Iniciativa Liberal ficou em 11.º, que concorreu pela primeira vez a eleições, seguindo-se, por esta ordem, PCTP/MRPP, PNR, PDR, PURP, PTP e MAS - todos com menos de 1% dos votos.