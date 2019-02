Naquela que é a primeira de uma série de projeções que serão reveladas quinzenalmente pelo Parlamento Europeu até às eleições de 23 a 26 de maio, o Partido Socialista aparece como o vencedor, com 38,5% de intenções de votos, com o Partido Social Democrata a surgir no segundo lugar, com 23,4%.

De acordo com a sondagem hoje divulgada, os socialistas, que no sábado confirmaram Pedro Marques como cabeça de lista às europeias, conseguiriam eleger nove eurodeputados, mais um do que na atual legislatura, enquanto os sociais-democratas, liderados por Paulo Rangel, manteriam os atuais seis representantes.

O outro grande ‘vencedor’ seria o CDS-PP, o único outro partido português a conquistar outro assento na próxima assembleia europeia.

Com 9,9% das intenções de votos, os centristas, que têm Nuno Melo como cabeça de lista, elegeriam dois eurodeputados, menos um do que o Partido Comunista, que com 13,4% conservaria os três assentos na assembleia europeia, tendo João Ferreira como número um.