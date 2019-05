"O recenseamento automático [...] teve como consequência um aumento expressivo de votantes, que nos dois círculos da emigração passou de 4.844 para 13.053", apontou Paulo Pisco.

Numa análise aos resultados das eleições europeias de domingo na emigração, o deputado, eleito pelo círculo da Europa, sustentou, por outro lado, que "a elevada abstenção (97%) continua a ser uma preocupação [...], não obstante ter havido mais 20 por cento de mesas de voto do que nas eleições europeias de 2014".

Nesse sentido, sustentou Paulo Pisco, "as próximas eleições legislativas de 06 de outubro, em que o voto será feito por correio e com porte pago, serão o momento ideal para que as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo possam demonstrar a sua força".

Quando faltam apurar três consulados, o PSD venceu as eleições para o Parlamento Europeu nos círculos da emigração com 28,86% dos votos, contra 25,08% do PS.