Já os sociais-democratas conseguem o seu melhor resultado em europeias logo no primeiro sufrágio em 1987, numa lista encabeçada pelo futuro líder social-democrata e primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.

Nas primeiras eleições europeias realizadas em Portugal, o PSD venceu com 37,5% dos votos (correspondentes a dez eurodeputados), seguido do PS (a número um era Maria de Lourdes Pintasilgo) com 22,5% e seis mandatos (a pior marca dos socialistas em europeias), do CDS com quatro (com Francisco Lucas Pires como cabeça de lista), da CDU com três (era Ângelo Veloso o número um) e do PRD, que elegeu um eurodeputado, Medeiros Ferreira.

Em 1989, o PSD volta a vencer, mas com uma distância bem mais curta em relação ao PS: os sociais-democratas liderados por António Capucho conseguem 32,8% dos votos e nove eurodeputados, contra os oito eleitos pelo PS (28,5%) com João Cravinho como cabeça de lista.

Apenas mais dois partidos elegem eurodeputados: a CDU consegue quatro, numa lista que tem como número um Carlos Carvalhas – que viria depois a liderar o partido entre 1992 e 2004 – e o CDS, que repete Lucas Pires como cabeça de lista, e consegue três eurodeputados.

Em 1994, Portugal passa a eleger 25 eurodeputados (em vez dos 24 anteriores) e o PS vence pela primeira vez as europeias com 34,87%, conquistando 10 mandatos, numa lista liderada por António Vitorino. Com uma percentagem quase idêntica, 34,39%, o PSD elege nove eurodeputados, num ano em que teve Eurico de Melo como número um.