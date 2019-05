Na primeira metade do frente-a-frente, Rangel e Melo discordaram em algumas matérias europeias e trocaram alguns "galhardetes", por exemplo, sobre qual era o partido mais europeísta, o posicionamento no espectro político e as votações sobre temas como os impostos europeus ou o fim da unanimidade.

Paulo Rangel disse, aliás, no início do debate, que o PSD é "um partido mais pró-europeísta do que o CDS-PP", tendo Nuno Melo respondido, depois, que "hoje o PSD é um partido de centro", enquanto os centristas não têm "nenhum desconforto com ser de direita" e, ao contrário dos sociais-democratas, não fazem quaisquer acordos com o PS nem nunca viabilizarão nenhum Governo socialista.

Os dois candidatos começaram a concordar e a ter posições muito semelhantes quando foi trazido para o debate o tema dos fundos comunitários.

Para o cabeça-de-lista do CDS-PP, estes fundos foram extraordinariamente bem aplicados quando os dois partidos de direita estiveram no Governo, o que não está a acontecer com o Governo socialista, que até "aceita perder 7% dos fundos de coesão".

Na mesma linha, o candidato do PSD criticou a execução por parte do executivo socialista, acusando-o mesmo de "incompetência" e de "desperdício do quadro comunitário", o que Nuno Melo reforçou e apelidou de "tragédia".

Sobre os populismos na União Europeia e a posição que o eurodeputado do CDS-PP assumiu em relação ao Vox (Espanha) - numa entrevista à agência Lusa afirmou que não era um partido de extrema-direita -, Nuno Melo reiterou que "o parceiro espanhol do CDS é o Partido Popular" e que aquilo que não aceita "são os duplos critérios" e que apliquem para o Vox os critérios que não usam para o Podemos ou o Bloco de Esquerda.

"Se dependesse de mim, o Vox não entrava no Partido Popular Europeu (PPE). Mas o Vox pode pedir", acrescentou.

Já Paulo Rangel deixou claro que "o Vox é um partido de direita radical e não tem lugar no PPE em caso algum", mas concordou com Nuno Melo sobre o facto de não se olhar para os movimentos de extrema-esquerda como para os de extrema-direita.

"Os populismos tanto estão na esquerda como na direita", salientou o social-democrata.