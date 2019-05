No jantar-comício que decorreu no Entroncamento, distrito de Santarém, José Gusmão subiu ao palco pela segunda vez no período oficial de campanha - hoje sem a primeira candidata, Marisa Matias, que participava à mesma hora num debate televisivo - e respondeu ao presidente do PS, Carlos César, que defendeu que o sucesso do Governo deve ser referendado no domingo, nas eleições europeias.

Para o número dois da lista bloquista, "para quem viu como Pedro Passos Coelho e a direita enganaram os portugueses e destruíram o país, a escolha nestas eleições é muito simples".

"Para quem gosta mais de ver o PS antes de Passos Coelho, com maioria absoluta ou apoiado pela direita, vote PS. Quem prefere ver o PS depois de Passos Coelho, sem maioria absoluta e condicionado fortemente à sua esquerda, então vote nessa esquerda", apelou.

O bloquista pediu o voto na esquerda "que fez a diferença e trouxe a mudança à política portuguesa" com o acordo parlamentar inédito, no qual BE, PCP e PEV apoiaram, na Assembleia da República, o Governo minoritário do PS, liderado por António Costa.

"Durante os últimos anos, as políticas que mais fizeram por este pais - o aumento do salário mínimo, o descongelamento das pensões, a tarifa social da energia, o fim das privatizações - resultaram todas de imposições dos partidos à esquerda do PS", justificou.