No final da visita às várias valências da Santa Casa da Misericórdia, na Amadora, Paulo Rangel disse ter constatado a “estagnação” do investimento público nas “respostas sociais” e em particular na saúde.

O candidato afirmou ter recolhido na instituição uma “crítica muito severa” à “estagnação do investimento” em particular na valência de cuidados continuados, acusando o governo e a segurança social que mostrarem “insensibilidade” perante a necessidade de reforço daquela resposta.

“Há aqui de facto um estrangulamento e ele deve-se ao facto de o Governo estar a desinvestir” nas respostas sociais, criticou Paulo Rangel

Em seguida, o cabeça de lista do PSD às europeias foi, pelas 11:50, apanhar o metropolitano na estação Amadora-Este com destino ao Chiado, já fora da hora de ponta e com muitos lugares vagos.

Rangel distribuiu alguns postais da candidatura no percurso e foi abordado por um homem que lhe disse de forma agressiva que partidos “são todos iguais PS, PSD e Bloco de Esquerda, querem todos é tacho” e que acabou por o insultar.

O candidato decidiu não responder. Aos jornalistas, questionado sobre o facto de andar de metro em campanha numa hora com pouco movimento, Rangel disse que não é preciso andar no metro na altura em que está “completamente lotado” porque as pessoas têm consciência de que "isso acontece".

“Queria chamar a atenção aqui no metro de Lisboa, por um lado para o grande estrangulamento a que está sujeito todo o transporte, toda a mobilidade urbana, por causa do metro. Há falta de matéria circulante, há falta de recursos humanos e a situação é francamente negativa”, disse.

Rangel referiu ainda o caso da estação de Arroios que está em obras há dois anos e tem causado “grandes prejuízos não só às pessoas mas também ao comércio local”, frisando que está “criado um bloqueio” sem que o governo consiga resolver.

Paulo Rangel sublinhou que o PS escolheu para cabeça de lista um ex-ministro que teve a responsabilidade pelas infraestruturas e planeamento e que agora “anda escondido” na campanha.

Sobre as críticas do PS ao discurso do ex-líder do PSD e ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, na campanha do PSD, Rangel contrapôs que o PS “é que tem de explicar porque é que António José Seguro (ex-líder do PS) não vai à campanha e por que é que esconde os seus candidatos”.

“O que eu gostava era de ver o PS a deixar de ser um partido unipessoal. Aparece Costa em tudo e Costa para tudo e tudo se resume a Costa” na campanha do PS às europeias.