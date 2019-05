Paulo Rangel voltou a pedir um “cartão amarelo senão mesmo um cartão vermelho” ao Governo PS, que conduz uma “política demagógica e oportunista”, com o investimento público a “níveis mínimos” e o “simplex transformado em complicadex”.

Antes, numa breve intervenção, o comissário europeu Carlos Moedas, mandatário nacional da candidatura social-democrata, considerou que Rangel é o “melhor cabeça de lista da história das eleições europeias”.

“Depois de cinco anos na Europa, eu estou apaixonado pelo PSD” declarou Carlos Moedas, que esteve na arruada na Rua de Santa Catarina, no Porto, iniciativa que marcou o momento de maior mobilização de apoiantes em iniciativas de rua na campanha.

Naquela rua pedonal, muito apetecida pelas comitivas partidárias em campanha eleitoral, esteve hoje a campanha do BE, à frente da comitiva do PSD, e do CDS-PP, que surgiu atrás, mas sem nunca se cruzarem.