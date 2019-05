“Há uma profunda dissonância do PS e isso está a ser feito em plena campanha eleitoral”, acusou Rangel, justificando que António Costa quer “aparecer ao lado líderes internacionais com influência” e “não há socialistas de renome internacional”.

Num espaço histórico para o PSD em Coimbra, o pavilhão dos Olivais, Paulo Rangel acusou ainda o PS de “esconder alguns dos seus candidatos”, dizendo que o número três da lista, Pedro Silva Pereira, “o antigo braço direito de José Sócrates, ainda não apareceu em nenhuma ação de campanha”.

Antes, o presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, centrou também as suas críticas na lista do PS e no facto de nela estarem vários ex-ministros do Governo de António Costa.

“Ou estavam a fazer bem no Governo e não deviam ter saído ou estavam a fazer mal e vão fazer mal para o Parlamento Europeu”, criticou.

O dirigente social-democrata apelou ainda aos portugueses para que “não se deixem enganar por aqueles que querem retirar aos portugueses a decisão”, numa referência às sondagens desfavoráveis para o partido.

“Esses vão ter uma lição no domingo”, anteviu.

Hoje foi também a noite da ‘estreia’ em comícios da número dois da lista, Lídia Pereira, de 27 anos, que fez um discurso centrado sobretudo nos problemas de Coimbra, de onde é natural, e nos problemas dos jovens.

“Não importa quanto ruído faz o PS na tentativa de desinformar, a nossa mensagem chegará aos portugueses”, afirmou.