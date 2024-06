A primeira arruada na na rua de Santa Catarina é a do Chega, com início marcado para as 16:30, seguindo-se as da Alternativa Democrática Nacional (ADN), às 17:00, e a do Bloco de Esquerda (BE), às 18:15.

O distrito do Porto, designadamente as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, respetivamente, serão zona de passagem de caravanas da Iniciativa Liberal e da Nova Direita (ND).

O cabeça de lista do Chega, António Tânger Corrêa, antes da arruada na Rua de Santa Catarina, tem agendada para o fim da manhã uma iniciativa semelhante em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

A cabeças de lista da ADN, Joana Amaral Dias, não tem outras ações de campanha anunciadas.

Antes da arruada, Catarina Martins tem, à tarde, uma ação sobre salários, junto ao Continente do Campo 24 de Agosto, também no Porto.

A “número um” da candidatura da ND, Ossanda Líber, começa o dia de campanha com uma visita à Feira semanal dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, prosseguindo com caravanas automóveis e arruadas em diversos pontos das cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, terminando o dia com uma visita à Festa do Caneco, em Pedroso, Vila Nova de Gaia.

João Cotrim de Figueiredo, que lidera a lista da IL, começa com uma visita a meio da manhã à Feira de Famalicão, distrito de Braga e, já no distrito do Porto, tem agendados contactos com a população na Praia do Homem do Leme e um jantar num restaurante na Afurada.

O cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho, tem ações espalhadas pelo distrito de Braga, começando o 10.º dia de campanha por uma visita, a meio da manhã, à costa de Esposende, seguindo para Vila Verde para um comício à horta de almoço, no qual participará o ministro e primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, prosseguindo com contactos com a população no Arco da Porta Nova, em Braga, e termina com um comício noturno no Mercado de Famalicão, no qual participará o líder do CDS-PP e titular da Defesa, Nuno Melo.

A “número um” do PS, Marta Temido, vai estar em Trás-os-Montes, com ações de campanha em Bragança, onde visita de manhã o Instituto Politécnico de Bragança, seguindo-se contactos com a população daquela cidade e terminando o dia de campanha em Vila Real.

João Oliveira, cabeça de lista da CDU, visita de manhã as Pedreiras de Penafiel, no distrito do Porto, e depois de almoço participa numa sessão sobre Mobilidade em Gondomar.

A seguir, João Oliveira, acompanhado pelo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, participa numa arruada pelas ruas de Guimarães e, à noite, os dois participam também num comício na Praça da República, em Braga.

À exceção do Movimento Partido da Terra (MPT), que tem duas ações de campanha em Leiria: visita à Feira do Livro e uma tertúlia sobre o Dia da Felicidade, os restantes partidos optaram por fazerem campanha nos distritos de Lisboa e Setúbal.

O cabeça de lista do Livre, Francisco Paupério, visita de manhã o Sítio das Hortas, em Alcochete, e ao início da tarde, em Peniche, o MARE - Polytechnic of Leiria - CETEMARES - Marine Sciences R&D, Education, and Knowledge Dissemination Centre.

O dia de campanha termina com a tradicional pedalada do Livre na zona do Saldanha, Lisboa.

Pedro Fidalgo Marques, “número um” do PAN, visita de manhã a Reserva Natural do Estuário do Sado e ao início da tarde as pedreiras da Serra da Arrábida.

A cabeça de lista do partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), Márcia Henriques, tem uma reunião na representação do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, em Lisboa.

Gil Garcia, que lidera a candidatura do Movimento Alternativa Socialista (MAS), agendou uma ação de campanha em Lisboa, sobre reformas e pensões, em Portugal e na União Europeia.