O pai, professor em Cabo Verde, trabalhou nas obras no Luxemburgo e morreu num acidente de viação quando Semedo tinha nove anos.

As cinco irmãs foram criadas pela mãe, que trabalhou nas limpezas.

Monica Semedo é licenciada em Ciências Políticas pela Universidade de Trier, na Alemanha, onde defendeu uma tese sobre as negociações do segredo bancário no Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin).

Em 2015, foi nomeada embaixadora da organização não-governamental Aldeias de Crianças SOS, que tem projetos em Cabo Verde.

Após ter falhado a eleição nas últimas legislativas, foi nomeada responsável de comunicação da agência governamental "Luxembourg for Finance", cargo que ocupa atualmente.

Isabel Wiseler-Lima, a cabeça de lista dos cristãos-sociais (CSV) às europeias, é uma dos dois eurodeputados que o partido do antigo primeiro-ministro luxemburguês Jean-Claude Juncker elegeu, menos um do que nas eleições anteriores.

A lusodescendente nasceu em Portugal em 29 de dezembro de 1961 e veio para o Luxemburgo com três anos.

Licenciada em Literaturas Modernas pela Sorbonne, em 1984, e professora de francês, é casada com o deputado Claude Wiseler, ex-ministro nos dois últimos Governos de Juncker e candidato a primeiro-ministro derrotado nas últimas legislativas, com quem tem três filhos.

Isabel Wiseler-Lima é membro do CSV desde 1985, tendo sido eleita pela primeira vez para cargos políticos em 2005, como conselheira comunal da capital (o equivalente a deputada municipal).

Atualmente, é vereadora na autarquia da cidade do Luxemburgo, com os pelouros da Habitação, Integração e Política Social.

O Luxemburgo elege seis eurodeputados, contando atualmente dois do partido cristão-social (CSV, na sigla em luxemburguês), dois do partido liberal (DP), um do partido socialista (LSAP) e um dos Verdes (Déi Gréng).

Com 21,44% dos votos, o partido do primeiro-ministro Xavier Bettel, representado por Monica Semedo, foi o mais votado nestas eleições europeias, conquistando dois mandatos (mais um do que nas eleições anteriores, em 2014).

O CSV, liderado pela lusodescendente Isabel Wiseler-Lima, obteve 21,1%, perdendo um dos três eurodeputados.