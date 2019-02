“António Costa e o seu governo mostram todos os dias que podem ter um país na Europa mais social”, afirmou, para sublinhar que a recuperação da austeridade não foi feita “à custa dos filhos e netos, nem colocando mais um fardo sobre as costas”.

Segundo Timmermans, que é vice-presidente da Comissão Europeia, “Portugal mostra ao resto da Europa como se pode ser responsável com o dinheiro dos contribuintes”, entre outras coisas criando mais empregos e aumentando o salário mínimo. “António e o seu governo mostraram o caminho”, disse.

Qualificando o primeiro-ministro português como um “líder patriota, aberto ao resto do mundo e que diz ao seu povo que seja aberto, optimista, respeite as diferenças e seja simpático para com os refugiados que não têm para onde ir”, o “spitzenkandidat” (cabeça de lista) socialista apelou a que chegou a altura de “fazer alguma coisa” pela Europa.