Ouvido pela agência Lusa no final da reunião, o vereador Carlos Moura afirmou ser "um completo absurdo que a Câmara Municipal de Lisboa esteja a recorrer a um fundo municipal de turismo, que devia ter sido criado precisamente para atalhar as questões de utilização dos turistas dos equipamentos da cidade e que afinal serve para pagar a Altice Arena".

A proposta, assinada pelo vereador das Finanças, João Paulo Saraiva, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP, e os votos contra dos eleitos do PCP e BE.

O documento prevê a "contratação da cedência do espaço principal para realização do evento (Altice Arena), com um valor estimado de 2.042.000,00 euros (dois milhões e quarenta e dois mil euros), acrescidos de IVA".

Para o PCP, o preço para a utilização da Altice Arena "é completamente escandaloso", uma vez que "este é um equipamento construído com fundos públicos, que sempre foi muito rentável e que foi vendido a um privado".

"O festival pode ser importante, pode ter um aspeto de projeção da cidade e do país, que são importantes, não negamos isso, mas não pode ser a cidade de Lisboa a arcar com as consequências desta maneira e a arcar sozinha com os custos" do investimento, considerou o vereador comunista.

Ainda que admitindo um impacto positivo do ponto de vista turístico e económico, Carlos Moura falou na pressão que os 30 mil visitantes esperados terão no dia-a-dia da cidade, salientando que "não é líquido falar com a ligeireza com que tudo é tratado".

O comunista referiu também a abertura de vagas para voluntariado, argumentando que a "organização está a colocar pessoas com atividades específicas, como voluntários, através de trabalho gratuito".

"Não pode valer tudo", advogou.

A proposta que foi aprovada pelo executivo salienta que, "para a edição de 2018, são estimados perto de 30.000 visitantes, dos quais 27.000 provenientes do estrangeiro, e um impacto económico de cerca de 25,6 milhões de euros".

Questionada pela Lusa, a Câmara de Lisboa apontou que "a Eurovisão é um dos maiores eventos mundiais".

"Estamos muito empenhados em fazer da edição de Lisboa um êxito", acrescentou fonte municipal.

Também o PSD defendeu que a Eurovisão "tem custos, mas vai por Lisboa no mapa e vai dar momentos de protagonismo em todo o mundo".

Na reunião, os vereadores aprovaram também por unanimidade a atribuição de 120 mil euros até 2020 ao Teatro da Comuna.

O executivo aprovou ainda a atribuição do nome "Largo Fundação Champalimaud" ao arruamento onde se localização a fundação, à avenida Brasília, "até à data sem topónimo", proposta que contou com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP, e os votos contra de PCP e BE.