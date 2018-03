Em comunicado, assinado em conjunto, o CENA-STE e o STT - Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações e Comunicações Audiovisuais afirmam que "todas as funções para as quais a RTP está a recrutar voluntários dizem respeito a postos de trabalho que podem e devem ser ocupados por trabalhadores remunerados e especializados".

André Albuquerque, do CENA-STE, explicou à agência Lusa que a reivindicação de um vínculo laboral e respetiva remuneração para os voluntários será enviada tanto à RTP como ao Ministério da Cultura.

"O recurso ao voluntariado, que não está desligado do recurso permanente da RTP aos falsos recibos verdes e aos vínculos precários, em nada prestigia o importante e imprescindível serviço público de televisão", lamentam os sindicatos.

No início do mês, o grupo parlamentar do PS questionou o Ministério da Cultura sobre o "elevado número de voluntários" requeridos para o Festival da Eurovisão, manifestando preocupação com a possibilidade de se estar a querer preencher vagas temporárias de trabalho à margem da lei.