A JMJ é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, em simultâneo, “uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil”.

A acontecer este ano entre 1 e 6 de agosto, as principais iniciativas decorrem na capital portuguesa, no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures).

Este é um guia com tudo o que deve saber sobre a participação na Jornada.

Quais são os eventos centrais da JMJ?

Além da Missa de Abertura, com o Cardeal Patriarca de Lisboa, e do acolhimento do Papa, os eventos centrais da JMJ incluem a Via Sacra, a Vigília e a Missa de Envio.

Na Via Sacra, que acontece no Parque Eduardo VII (Colina do Encontro), os peregrinos, "através de uma experiência orante e imersiva", vão "acompanhar os passos de Jesus na Sua paixão", explica a organização. Ao contrário do habitual, as 14 estações da Via Sacra não serão feitas em movimento, devido ao grande número de participantes.

Por sua vez, a Vigília é um momento de "Adoração ao Santíssimo Sacramento", em que os peregrinos vão poder "rezar em conjunto". Por tradição da JMJ, este é um momento que se desenrola por toda a noite, com os peregrinos a pernoitar no local, neste caso o Parque-Tejo (Campo da Graça).

Na manhã seguinte, o Papa preside à Missa de Envio, que termina a JMJ Lisboa 2023. "Antes do final da Missa, o Santo Padre anuncia a cidade que acolherá a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude".

Artistas portugueses confirmados

"Buba Espinho, Carminho, Cecília Rodrigues, Héber Marques (membro fundador dos HMB), Mariza, Miguel Carmona, Mimi Froes, Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento, Salvador Seixas e Tiago Bettencourt são os artistas portugueses que vão marcar presença no encontro internacional que decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto", informou a organização.

Segundo o comunicado divulgado, "as atuações destes artistas vão decorrer nos Eventos Centrais que contam com a presença do Papa Francisco, nomeadamente o Acolhimento e a Via Sacra, que se realizam na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII; e a Vigília, que se realiza no Campo da Graça, no Parque Tejo".

É ainda referido que "estes artistas portugueses juntam-se ao Coro e à Orquestra da JMJ Lisboa 2023 de que fazem parte músicos de todo o país, e ao Ensemble23, composto por jovens bailarinos de 22 nacionalidades, para fazer da Jornada Mundial da Juventude um lugar de beleza".

Rise Up e Festival da Juventude. O que é isto?

Na semana da Jornada Mundial da Juventude, estão previstas várias atividades para os participantes, além dos eventos centrais.

No caso do Rise Up, os peregrinos vão ter acesso a momentos de catequese sobre vários temas — um pouco como foi acontecendo em cada paróquia desde que a JMJ Lisboa 2023 foi anunciada.

Estes encontros "decorrerão em igrejas e noutros espaços, por grupos linguísticos. Os peregrinos terão oportunidade de partilhar a sua fé, de ouvir a voz da Igreja e celebrar os Sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia".

Por sua vez, o Festival da Juventude pretende ser “uma expressão da fé dos jovens católicos de todo o mundo".

Para este festival cultural foram recebidas 520 candidaturas de mais de 50 países, tendo sido selecionadas 230 candidaturas de mais de 35 países e 2.500 participantes.

No total, o Festival da Juventude vai contar com 290 eventos de música, 80 religiosos, seis dedicados à dança, 38 conferências, 17 exposições, 27 de cinema, sete de teatro, dois de desporto, 35 de museus e cinco designados ‘All Around’, que vão acontecer em Almada, Amadora, Cascais, Oeiras e Torres Vedras.

Música: com 290 atuações, são mais de 100 bandas, dos cinco continentes, em nove palcos, com estilos musicais tão diferentes como rock, pop, rap, clássico e folk;

Cinema: com 27 projeções de documentários sobre a vida de quem ousou seguir Jesus, longas-metragens e outros filmes sobre figuras relevantes da vida da Igreja;

Exposições: com 17 exposições patentes em vários espaços, com temas relacionados com a ecologia, as vidas de santos e de outras personalidades que marcaram a vida da Igreja, Fátima, e muito mais;

Teatro: com sete espetáculos, protagonizados por jovens peregrinos, incluindo musicais;

Dança: com seis exibições de dança tradicional e contemporânea e street dance;

Desporto: com um torneio de Voleibol de Praia, em Carcavelos, com 320 participantes, e um torneio de futebol, no Estádio Universitário de Lisboa, com 360 participantes. Haverá também demonstrações de desporto inclusivo;

Eventos Religiosos: 80 encontros vão marcar momentos de oração, dinamizadas por grupos, dioceses e movimentos de vários países, incluindo a oportunidade de rezar junto às relíquias de João Paulo II, fundador da JMJ, e também momentos de partilha e conhecimento da Igreja;

Conferências: Reflexões e testemunhos de quem segue Jesus, conversas sobre vocação e missão e palestras sobre desafios atuais da sociedade, da cidadania e do mundo profissional com que os jovens se deparam vão marcar os debates das conferências;

Museus: 35 espaços museológicos associam-se à JMJ Lisboa 2023 para oferecerem aos Peregrinos e Voluntários inscritos entrada gratuita ou com condições especiais, para poderem conhecer mais sobre a cultura e o património português.

Eventos em destaque:

Concertos da Jovem Orquestra Portuguesa e Orquestra Juvenil Geração no CCB;

Circuito interativo digital e espetáculo vídeo mapping no Martim Moniz e Parque Cristonautas;

Exposição Fátima Experience, no Pátio da Galé;

Exposição sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, na Igreja da Graça;

Exposição Vita Prima, sobre a vida de Santo António, no Museu de Lisboa Palácio Pimenta;

Conferências com as famílias e amigos de jovens beatos patronos da JMJ, na Fundação Champalimaud;

Concerto Mozart ON, por jovens reclusos do Estabelecimento Prisional de Leiria, na Fundação Gulbenkian;

Ciclo o Cinema segundo Francisco, na Cinemateca;

Animação de Igrejas da cidade por Movimentos e Dioceses de todo o mundo, com veneração de relíquias de Santos, como São João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Tomás de Aquino, Santa Maria Madalena, Santa Joanad’Arc, Beato Pier Giorgio Frassatti, Beato Carlo Acutise Beato Marcel Callo;

Concertos de mais de 100 bandas, em palcos de Lisboa e Loures;

Filmes e documentários com a presença dos autores e/ou realizadores.

E a Cidade da Alegria?

Lisboa vai contar também com a Cidade da Alegria, uma zona que vai juntar a Feira Vocacional e o Parque do Perdão, comuns na Jornada Mundial da Juventude.

Segundo descrito no site da JMJ, a Feira Vocacional é um "espaço onde os jovens peregrinos podem entrar em contacto com diversos movimentos, associações, comunidades, ordens religiosas e projetos de cariz social".

A Feira Vocacional estará aberta nos dias 1, 3 e 4 de agosto (terça, quinta e sexta-feira), das 9h00 às 16h00, e no dia 2 de agosto (quarta-feira) das 9h00 às 22h00.

Por sua vez, o Parque do Perdão é um "espaço onde os peregrinos podem fazer um encontro com o Cristo Misericordioso através do Sacramento da Reconciliação", ou seja, da confissão.

De acordo com a organização, "o Parque do Perdão conta com 150 confessionários. Em cada confessionário, e em diferentes idiomas, estará disponível um sacerdote para acolher e escutar os jovens peregrinos, convidando-os a fazer a experiência do amor e da misericórdia de Deus através do sacramento da Reconciliação".

O Parque do Perdão estará em funcionamento nos dias 1, 3 e 4 de agosto, das 9h00 às 16h00, e dia 2 de agosto das 9h00 às 20h00.

Onde vai estar o Papa Francisco?

O Papa Francisco vai chegar a Lisboa na quarta-feira, dia 2 de agosto. O avião, que parte do Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino, aterra na Base Aérea de Figo Maduro às 10h00, seguindo-se a receção oficial.

Está prevista uma cerimónia de boas-vindas na entrada principal do Palácio de Belém, seguida da visita de cortesia ao Presidente da República, às 11h15.

O Papa Francisco vai ainda ter um encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém, às 12h15.

Da parte da tarde, às 16h45, o pontífice vai encontrar-se com o primeiro-ministro, António Costa, na Nunciatura Apostólica. Às 17h30, o Papa estará reunido para rezar vésperas com os bispos, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos.

No dia seguinte, quinta-feira, 3 de agosto, o Papa vai participar num encontro com jovens na Universidade Católica Portuguesa, onde vai também benzer a primeira pedra do edifício do novo campus.

Às 10h40, Francisco desloca-se a Cascais, para um encontro com os jovens de Scholas Occurrentes, criada pelo próprio Papa quando era arcebispo de Buenos Aires. O dia termina em Lisboa, com a cerimónia de acolhimento no Parque Eduardo VII, às 17h45.

Na sexta-feira, 4 de agosto, o Papa Francisco vai acolher alguns jovens em confissão no Parque do Perdão, na Praça do Império, em Belém, às 09h00. De seguida, às 09h45, vai ter um encontro com os representantes de alguns centros de assistência socio-caritativa no Centro Paroquial da Serafina.

Ao meio-dia, Francisco vai almoçar com jovens, "representantes dos vários continentes", na Nunciatura Apostólica. Ao fim da tarde, às 18h00, o Papa preside à Via Sacra no Parque Eduardo VII, "um dos pontos altos" da JMJ.

Já no sábado, 5 de agosto, o Papa desloca-se à Cova da Iria. O helicóptero aterra no Estádio de Fátima às 08h50 e recita o terço com os jovens doentes, na Capelinha das Aparições, às 09h30. O pontífice sai de Fátima às 11h00.

No mesmo dia, já em Lisboa, Francisco vai ter um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de S. João de Brito. À noite, às 20h45, o pontífice marca presença na Vigília com os jovens, no Parque Tejo.

No domingo, 6 de agosto, último dia da visita, a missa final está marcada para as 09h00, "devido ao calor", precisou D. Américo. É nesta celebração que o Papa vai divulgar o próximo país a acolher a JMJ.

À tarde, o Papa encontra-se com os voluntários da JMJ no Passeio Marítimo de Algés, num encontro fechado.

O regresso de Francisco ao Vaticano está previsto para o início da noite, depois de uma cerimónia de despedida às 17h50 na Base Aérea de Figo Maduro. O avião chegará a Roma às 22h15.

É um evento com muita gente. O que se sabe sobre a mobilidade e segurança?

Mais transportes públicos na AML

Os transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa vão disponibilizar mais 354.000 lugares em cada dia útil e mais 780.000 lugares nos dias do fim de semana.

Entre os dias 1 e 4 de agosto serão disponibilizados por dia mais 354.000 lugares, dos quais 119.000 no modo rodoviário, 90.000 em comboios, 143.000 em metro e metro de superfície e 2.000 em barcos.

No fim de semana de 5 e 6, está prevista a disponibilização diária de mais 780.000 lugares, sendo 429.000 de modo rodoviário, 170.000 em comboios, 154.000 em metro/metro de superfície e 27.000 em barcos.

Estacionamento

Foram definidos dois locais para estacionamento de cerca de dois mil autocarros na zona de Lisboa: um na Alta de Lisboa (840 lugares) e outro no Campo da Graça (1.000 lugares), na zona ribeirinha de Loures; além de outro em Algés e de eixos viários na zona oriental da cidade com capacidade para 1.950 autocarros.

Além da oferta de estacionamento na via pública de Lisboa (200 mil lugares) e em parques de estacionamento (85 parques com 32 mil lugares) foram identificados outros locais onde os peregrinos podem estacionar: Jamor (3.000 lugares), Loures (2.000) e Parque das Nações (400).

Estações, terminais e elevadores encerrados

As estações do Metropolitano de Lisboa da Avenida, Marquês de Pombal, Parque e Picoas podem encerrar a partir das 11h00 nos dias 1, 3 e 4 de agosto. A 6 de agosto, a estação de Moscavide pode encerrar a partir das 12h00.

Também as estações de comboios da CP de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria vão encerrar, no fim de semana de 5 e 6.

Nos primeiros seis dias de agosto, o terminal do Marquês de Pombal da Carris Metropolitana será relocalizado e serão suprimidas ou terão alteração de percurso as linhas que servem as zonas delimitadas pelos perímetros de segurança e as que circulam em arruamentos muito estreitos.

Por razões de segurança na circulação viária, os elevadores da Bica, Glória e Lavra vão estar encerrados nos dias 1, 3, 4, 5 e 6 de agosto.

Passes para transportes

Os peregrinos vão ter um passe para todos os transportes da Área Metropolitana de Lisboa, que serão incluídos nos ‘kits’ que vão receber. O governo irá comparticipar este cartão em 40%.

A organização da JMJ anunciou também esta semana que os peregrinos que saem de locais fora da AML apenas terão de apresentar a sua credencial de participação no evento nas bilheteiras ou diretamente nos transportes para conseguirem chegar a Lisboa.

Com a aproximação da Jornada Mundial da Juventude e a previsível chegada de muitos milhares de peregrinos, a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), aconselhou todos os utilizadores do Passe Navegante a carregar o título de transporte para o mês de agosto a partir de 26 de julho. As localizações de carregamento podem ser consultadas aqui.

Constrangimentos em Lisboa

Em Lisboa, os constrangimentos vão verificar-se sobretudo entre o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço, abrangendo vias como a Avenida da Liberdade, Avenida Infante D. Henrique, Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua do Carmo, Rua Castilho, Rua da Prata e as praças dos Restauradores e do Rossio.

Assim, os “elevados fluxos pedonais” na cidade de Lisboa durante os dias da Jornada Mundial da Juventude podem condicionar a circulação automóvel em algumas artérias da cidade, que vão estar sem carros, trotinetas e bicicletas. Saiba todos os condicionamentos aqui.

Já em Almada, a circulação rodoviária no acesso ao Santuário do Cristo Rei vai estar condicionada entre 31 de julho e 7 de agosto devido ao acolhimento de peregrinos.

Zonas de exclusão aérea e controlo das fronteiras

A JMJ obrigou à definição de quatro zonas de exclusão aérea nas regiões de Lisboa e Fátima, mas os voos comerciais serão permitidos nos aeroportos da capital e Cascais.

Numa zona de exclusão aérea a circulação de aeronaves está interdita ou restringida, mas os voos comerciais no aeroporto de Lisboa e no aeródromo de Cascais serão permitidos.

Foi também reposto o controlo das fronteiras desde 22 de julho, sob responsabilidade do SEF, com apoio da GNR e da PSP. Até este momento, já foi impedida a entrada em Portugal de 83 pessoas (50 tentavam chegar por via terrestre e 33 por via aérea).

Forças de segurança

Durante o evento estarão empenhados 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica, estando prevista ainda a colaboração das Forças Armadas e das polícias espanhola, europeia (Europol) e internacional (Interpol).

Quais os cuidados a ter?

Além dos cuidados habituais a ter em eventos de grande dimensão — nomeadamente o cuidado com documentação e bens pessoais —, a organização da JMJ destaca a questão do calor que se faz sentir habitualmente em agosto.

Assim, considerando que Lisboa costuma ter temperaturas acima dos 30ºC, os participantes neste encontro de jovens com o Papa devem evitar "a exposição solar em excesso", já que pode "gerar desidratação e golpes de calor".

É também aconselhado que se procure locais com sombra, "sobretudo nas horas de maior calor (10h00-16h00)" e que se limite "a atividade física durante os períodos mais quentes".

A utilização de "protetor solar, chapéu, roupas largas e leves" e a ingestão de "muita água regularmente" e de "refeições ligeiras e frescas" também é apontada.

De recordar ainda que os peregrinos vão pernoitar de sábado para domingo no Parque-Tejo, pelo que se recomenda a utilização de agasalhos para o frio da noite. E não esquecer o repelente de insetos, considerando a proximidade do rio.