Começa amanhã a II Convenção Nacional do Chega, em Évora, que contará com a presença de representantes do grupo parlamentar europeu Identidade e Democracia, onde estão também Marine Le Pen e Matteo Salvini. Antes, uma manifestação na Praça do Giraldo, esta sexta-feira, colocará no mesmo local com menos de duas horas de diferença apoiantes do Chega e Frente Unitária Antifascista.

Isto, porque a Câmara Municipal de Évora autorizou duas manifestações contrárias: a do Chega, contra o racismo, contra a corrupção e contra os ataques às forças policiais, e a da Frente Unitária Antifascista, que apela à mobilização de todos "contra o fascismo" e a extrema-direita, de acordo com um comunicado da organização.

André Ventura disse ao SAPO24 que "a manifestação do Chega foi autorizada há mais de um mês" e que não há dúvidas de que a câmara tinha conhecimento da "contra-manifestação, que tem sido falada nas notícias". Por isso, "se acontecer alguma coisa, serão responsáveis", afirma. Segundo o líder do Chega, são esperadas "umas centenas de pessoas".

A manifestação da Frente Unitária Antifascista começou às 17:00 e decorrerá até às 20:00 na Praça do Giraldo, onde já estará um forte dispositivo policial, enquanto a do Chega terá início às 19:30 e deverá terminar uma hora depois.

Amanhã, será dia da II Convenção Nacional do Chega, pela primeira vez na cidade alentejana. O congresso, como a manifestação, contará com a presença e representantes do grupo parlamentar europeu Identidade e Democracia - que tem 73 eurodeputados - onde estão também Marine Le Pen, do Rassemblement National, e Matteo Salvini, da Liga Norte.

No caso, nem outro estarão presentes, mas ambos enviaram vídeos, que serão passados na Convenção, e representantes. O representante de Marine Le Pen, Thierry Mariani, deputado europeu e ministro de Nicolas Sarkozy, irá discursar no domingo, tal como o presidente do partido belga Vlaams Belang, Tom Van Grieken

Os representantes dos partidos europeus que constituem o Identidade e Democracia estiveram hoje a almoçar com André Ventura na Assembleia da República e alguns permanecerão em Portugal até domingo, data de encerramento da II Convenção Nacional do Chega.