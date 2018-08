O início do julgamento está agendado para as 09:30 de dia 5 de setembro, no Tribunal de Santarém, com continuação a 12 e 14 desse mês, sempre todo o dia, disse à agência Lusa fonte judicial.

Os arguidos requereram a abertura de instrução (fase facultativa que visa decidir se o processo segue para julgamento), mas a juíza Magda Teixeira, do Tribunal de Instrução Criminal de Santarém, pronunciou (decidiu levar a julgamento) os cinco arguidos nos exatos termos da acusação do Ministério Público (MP).

Além de António José Ganhão, militante do PCP e presidente do município entre 1979 e outubro de 2013, estão ainda acusados Miguel Cardia, vereador no executivo entre 2005 e outubro de 2013, Daniel Ferreira, presidente da junta de freguesia de Santo Estêvão de 2005 a 2009, eleito pelo PS, Vasco Feijão, engenheiro civil na Divisão Municipal de Obras Particulares, Planeamento Urbanístico e Desenvolvimento, e Tiago Gallego, empresário do ramo imobiliário.

A acusação do MP indica que Daniel Ferreira começou a colaborar com o empresário e a tratar de assuntos relacionados com processos de licenciamento de imóveis e empreendimentos em Santo Estêvão, sendo também quem “representava os interesses do arguido Tiago Gallego” perante a Câmara Municipal de Benavente (CMB), no distrito de Santarém.