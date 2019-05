“Eu tenho conversado muito com vários embaixadores, e conversei também com Portugal, e sei inclusive que nos Açores estão a construir um centro de estudos oceânicos e também um centro de lançamento (de satélites), o que é bastante interessante. Espero que essa relação (entre o Brasil e países de língua portuguesa) continue, e cada vez mais forte”, declarou à Lusa o ministro brasileiro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.

O eclipse solar ocorrido em 29 de maio de 1919 permitiu a duas equipas de astrónomos britânicos, uma na ilha são-tomense do Príncipe — chefiada por Arthur Eddington – e outra em Sobral — liderada por Andrew Crommelin -, comprovar a teoria do encurvamento gravitacional da luz, formulada quatro anos antes por Einstein.

O Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, disse estar feliz por partilhar esta celebração com um país que fala a mesma língua que o Brasil.

“A nossa língua proporciona-nos uma integração com vários países, desde África, com o próprio Portugal, e países da Ásia também, que pouca gente sabe que também falam português. Nós temos orgulho das nossas origens, tanto portuguesas, como africanos, e povos nativos, e estamos felizes por celebrar este evento juntos, com a outra comunidade que fala português, que é o Estado de São Tomé e Príncipe”, afirmou à Lusa Ivo Gomes.

A cidade brasileira do Sobral recebeu nos últimos dias palestras, mostras sobre Astronomia, Astrofísica, História do eclipse de 1919, Relatividade Geral e Cosmologia, assim como o lançamento de livros sobre o tema, numa parceria entre a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Prefeitura de Sobral e o Governo do estado do Ceará.

Durante o dia de hoje, foi lançado em Sobral um Selo Comemorativo do Centenário do Eclipse de Sobral e foi feita uma transmissão simultânea entre a cidade brasileira e a ilha do Príncipe, com a participação de várias entidades políticas e científicas de ambas as regiões.