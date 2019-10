O vice-almirante considera que "devido à incapacidade das organizações internacionais" para resolverem "algumas questões" e face ao "engrossamento das correntes nacionalistas", a "defesa coletiva" e as "relações transatlânticas" ficam fragilizadas, o que diminui o papel da NATO.

"Esses dois movimentos contraditórios [incapacidade das organizações internacionais e aumento dos nacionalismos] debilitam todas as estruturas internacionais. Não é só a NATO, mas obviamente que esta não fica fora dessa onda e dessa fragilidade", afirmou, explicando: “Se a NATO assume que assenta em dois pilares, defesa coletiva e relação transatlântica, e se ambos os pilares têm fragilidades, eu julgo que, enquanto isso não ficar resolvido, não temos NATO.".

Na ocasião, representantes dos três ramos das Forças Armadas abordaram as intervenções portuguesas em operações da NATO.

Valentim Rodrigues destacou que a Marinha "participou desde sempre nas forças permanentes" do acordo, dando como exemplo "o combate à pirataria", a partir de 2001, no oceano Índico.

Eduardo Albuquerque, da Força Área, recordou a primeira missão, em 1992, na antiga Jugoslávia, para "monitorizar as sanções impostas pela ONU", e ainda as missões no Afeganistão, Somália ou no leste europeu, desde 2014, devido à "crise da Ucrânia".

Por seu turno, Vítor Meireles dos Santos, do Exército, considerou que aquilo que é o país em matéria de defesa se deve “à participação na aliança" e assinalou que, atualmente, entre "forças e elementos destacados, contam-se 750 militares envolvidos" nas missões da NATO.