Uma antiga enfermeira japonesa que trabalhou no Hospital Oguchi, em Yokohama, foi detida por ser suspeita de ter cometido um assassinato de um paciente. No entanto, segundo a imprensa local, após a detenção, confessou posteriormente aos investigadores ter envenenado cerca de vinte pessoas.

Ayumi Kuboki, de 31 anos, está detida como principal suspeita da morte de um homem de 88 anos, informou a polícia.

A ex-enfermeira, é suspeita de ter colocado desinfetante na bolsa de soro do paciente em 2016, e foi detida no sábado passado, contando à polícia que fez a mesma coisa com outros vinte pacientes, de acordo com o jornal Asahi Shimbun.

Segundo a agência de notícias AFP, a polícia já terá detetado a presença de líquido desinfetante no corpo de quatro septuagenários e octogenários mortos no mesmo hospital em que Kuboki prestou os seus serviços.

A enfermeira teria cometido os crimes para determinar o momento da morte dos pacientes, para que estes não ocorressem durante o período que estivesse a trabalhar.

"Explicar às famílias a morte de um parente era difícil para mim durante o meu turno", terá dito às autoridades.