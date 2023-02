Furgal foi considerado culpado de tentativa de homicídio e de ter ordenado o assassinato de dois empresários no extremo-leste do país há quase duas décadas, disse à AFP uma porta-voz do tribunal regional de Moscovo.

O ex-governador alega inocência, sendo que o seu advogado disse à agência de notícias Ria-Novosti que o seu cliente vai recorrer da sentença.

Governador da região de Khabarovsk entre 2018 e 2020, Furgal, de 52 anos, gozava de grande popularidade neste território. Foi eleito após derrotar, por larga margem, um candidato do partido do presidente Vladimir Putin.

Furgal foi preso em 9 de julho de 2020, o que originou manifestações que mobilizaram milhares de pessoas durante semanas, com os seus apoiantes a denunciar o que consideram uma prisão política.

Julgado em Moscovo, a milhares de quilómetros de Khabarovsk, Furgal é acusado de ter ordenado o assassinato de dois empresários e de ter organizado um atentado contra um terceiro, entre 2004 e 2005.

Outros três homens, acusados de serem os seus cúmplices, também foram condenados nesta sexta-feira, a penas entre nove anos e meio e 21 anos de prisão, segundo as agências de notícias russas.