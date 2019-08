Segundo uma reportagem publicada hoje pela revista Veja (conteúdo exclusivo para assinantes), que cita informações até agora sob sigilo, o ex-ministro Antonio Palloci declarou, num depoimento à justiça em regime de delação premiada (benefício legal concedido a um réu que aceite colaborar com a investigação criminal), que os subornos eram destinados a campanhas eleitorais em troca de favores do partido.

Os benefícios iam desde a “menor tributação para um setor específico, obtenção de alguma linha de crédito no Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social para essas empresas, auxílio em fusão de grupos de um mesmo setor ou apoio da base governamental a medidas que tramitavam no Congresso”, diz a Veja.

De acordo com a delação de Antonio Palocci, parte das doações foi declarada e o dinheiro era proveniente de grandes grupos e empresas, a partir de negociações feitas pelo próprio antigo ministro e pelo ex-tesoureiro do PT João Vaccari, que se encontra preso no âmbito da Lava Jato, maior operação contra a corrupção no Brasil.

Ainda segundo a revista, o acordo firmado por Palocci no Supremo Tribunal Federal envolve 12 políticos, entre ex-ministros, parlamentares e ex-parlamentares, e 16 empresas.

Entre as declarações de Palocci destaca-se ainda a de que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, recebeu de três empreiteiras (Camargo Correa, Odebrecht e OAS) 3,8 milhões de reais (850 mil euros) na campanha eleitoral de 2010, quando foi eleita senadora pelo Paraná.

O ex-ministro mencionou também que o ex-chefe de Estado Lula da Silva teria recebido um milhão de dólares (900 mil euros) do líder líbio Muamar Kadafi, morto em 2011. O dinheiro teria servido para a campanha eleitoral à presidência do país de Lula em 2002.

Palocci revelou à Polícia Federal as transferências milionárias, na forma de doações oficiais e via 'caixa dois' - recursos financeiros não contabilizados e não declarados aos órgãos de fiscalização competentes - na campanha de 2010, para os políticos do PT Fernando Pimentel e Tião Viana, que governaram, respetivamente, os estados de Minas Gerais e Acre, e para o ex-senador Lindbergh Farias.