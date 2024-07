João Costa “traz para a Agência uma riqueza de conhecimentos e experiência nos domínios da educação inclusiva, da política educativa e da liderança”, refere a agência numa nota hoje divulgada no site.

Em declarações à Lusa, o professor catedrático lembrou que a diversidade tem aumentado na Europa e “carece de um reforço de políticas na área do multilinguismo, podendo a Agência continuar a apoiar e a desenvolver trabalho neste âmbito, a par do trabalho na área da deficiência e da cidadania”.

João Costa sublinhou a missão a Agência que “trabalha com e para os estados membros na monitorização de políticas de inclusão, criando recursos para apoio aos sistemas educativos, às escolas e aos professores”.

O professor de linguística na Universidade Nova de Lisboa trabalhou no Ministério da Educação entre 2015 a 2024, primeiro como secretário de Estado da Educação e, nos últimos dois anos, como ministro.

“A Agência congratula-se com a nomeação do Dr. Costa e aguarda com confiança a oportunidade de trabalhar com ele nos próximos anos”, refere a organização que escolheu João Costa entre mais de 30 candidatos ao cargo.

A Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva é uma organização independente que atua como uma plataforma de colaboração para os seus 31 países membros, em matéria de necessidades especiais e de educação inclusiva.

Portugal aderiu à agência em 1996.