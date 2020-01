Carlos Ghosn terá fugido da sua casa no Japão dentro de uma caixa de instrumento musical, numa fuga alegadamente planeada pela sua esposa, com a ajuda de uma banda de música gregoriana e uma equipa de ex-oficiais das forças especiais, conta o The Guardian.

A fuga começou quando os músicos chegaram à residência de Ghosn em Tóquio, onde o ex-presidente da Renault-Nissan vivia em vigilância 24 horas, segundo o canal de TV libanês MTV .

No final da apresentação, enquanto os músicos empacotavam os seus instrumentos, Ghosn terá entrado num dos estojos maiores, sendo depois levado para um pequeno aeroporto local.

De seguida, um avião particular levou Ghosn para Istambul, na Turquia. Depois disso, embarcou num jato particular da Bombardier Challenger para o Líbano, onde chegou na segunda-feira. A trajetória do voo registada pelo site FlightRadar mostra o desaparecimento do jato às 4h16, quando se aproximava do aeroporto internacional de Beirute-Rafic Hariri.

Na terça-feira, 31 de dezembro, Carlos Ghosn confirmou a presença no país. “Estou no Líbano. Deixei de ser refém de um sistema judicial japonês parcial onde prevalece a presunção de culpa”, afirmou, de acordo com um comunicado divulgado pelos representantes do empresário.