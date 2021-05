“A ex-presidente Dilma Rousseff concluiu os exames realizados no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e teve alta por volta das 15:30 (hora local, 19:30 em Lisboa) desta terça-feira”, indicou a assessoria em comunicado

“Ela já está em casa, em bom estado de saúde e consciente. Nada foi registado nos exames feitos nesta tarde, sob a supervisão do médico Paulo Caramori”, conclui o documento.

A antiga chefe de Estado (2011-2016), de 73 anos, sentiu-se mal na noite de segunda-feira, não tendo sido revelada a causa da indisposição.

Segundo a imprensa local, Dilma participava numa reunião virtual no momento em que sentiu mal, na cidade de Porto Alegre, capital estadual do Rio Grande do Sul.

Em 2016, após deixar o Palácio da Alvorada, em Brasília, ao fim de um processo de destituição, Dilma Rousseff mudou-se para Porto Alegre onde parte da sua família mora.