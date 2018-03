Os ex-presidentes brasileiros Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff reúnem-se a partir de quarta-feira em Salvador, no âmbito da 13.ª edição do Fórum Social Mundial.

O Fórum começa um dia antes daqueles dois ex-presidentes se reunirem com outros dois antigos chefes de estado, o uruguaio Pepe Mujica e o paraguaio Fernando Lugo, num evento em que se prevê a presença de cerca de 60 mil militantes de organizações não-governamentais e movimentos sociais vindos de 120 países.

O Fórum Social Mundial é definido como o contraponto do Fórum Económico Mundial, um encontro tradicional de autoridades e empresários que terá uma edição para a América Latina que é inaugurada também na terça-feira, em São Paulo.

Outras personalidades confirmadas no encontro em Salvador são a presidente da Fundação Franz Fanon, Mireille Fanon, a presidente da Federação Internacional das Mulheres Democráticas (FDIM), Lorena Peña, a líder indígena e pré-candidata para o cargo de vice-Presidente do Brasil Sônia Guajajara, o filósofo congolês Godefroid Ka Mana Kangudie e a líder da organização não governamental (ONG) Justiça Social Global Francine Mestrum.

Sob o lema "Resistir é criar, Resistir é transformar", o principal objetivo dos organizadores do Fórum Social Mundial é definir "estratégias de resistência social às políticas neoliberais que visam desmantelar os direitos sociais e enfrentar os golpes antidemocráticos em vários países".

Os representantes de cerca de 1.500 coletivos, ONG, movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos vão participar no evento que tem pelo menos 1.300 atividades em agenda.

A maioria das atividades acontecem no Campus de Ondina, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e estão também previstos debates no Parque do Abaeté, em Itapuã, e no Parque São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Os militantes do Fórum Mundial Social reúnem-se num momento em que os governos latino-americanos favorecem o liberalismo económico, tema que será amplamente debatido pelos participantes.

A primeira atividade será uma marcha na terça-feira à tarde entre Campo Grande e a histórica praça Castro Alves, no centro de Salvador, capital da Bahia, Estado que concentra a maior percentagem de população negra do Brasil.

Na quarta-feira realizar-se-á a Assembleia de Defesa da Democracia, na qual participarão os quatro ex-presidentes.

O Fórum Social Mundial decorrerá até ao próximo dia 17 de março, sendo esta a sétima vez que o Brasil recebe o evento, que se realizou a primeira vez em 2001, na cidade de Porto Alegre.