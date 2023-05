Fawad Chaudhry, um alto responsável do partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI), disse que Khan foi detido hoje nas instalações do tribunal por agentes do órgão anticorrupção do país.

Khan, de 72 anos, foi afastado do cargo de primeiro-ministro através de uma moção de censura apresentada no Parlamento paquistanês em abril de 2022.

O ex-primeiro-ministro alegou que o seu afastamento foi ilegal e provocado por uma conspiração ocidental e fez campanha contra o Governo do seu sucessor, o primeiro-ministro Shahbaz Sharif, exigindo eleições antecipadas no país.

Chaudhry disse que Khan foi arrastado para fora do tribunal e colocado num veículo da polícia, sublinhando que agora está sob custódia das forças de segurança.

O responsável do PTI declarou que a sua detenção foi, na verdade, “um sequestro”.

A televisão independente paquistanesa GEO transmitiu imagens de Khan a ser puxado pelas forças de segurança em direção a um veículo blindado, que o levou.

Após o ex-primeiro-ministro ter sido levado do local, ocorreram confrontos entre os apoiantes de Khan e a polícia.

Chaudhry disse que alguns dos advogados e apoiantes de Khan ficaram feridos nos confrontos, assim como vários polícias.

O partido de Khan imediatamente reclamou ao Supremo Tribunal de Islamabade, que solicitou um relatório da polícia a explicar as acusações para a detenção de Khan.

Funcionários do órgão anticorrupção disseram que foram emitidos mandados de detenção para Khan na semana passada num caso separado de corrupção, para o qual não obteve a determinação de uma caução.

Responsáveis do setor da segurança, que falaram sob condição de anonimato, disseram que Khan será levado ainda hoje a um tribunal anticorrupção.

Não houve outras declarações oficiais do Governo sobre a detenção de Khan.

Khan chegou hoje a Islamabade vindo da cidade vizinha de Lahore, onde reside, para responder a acusações perante o Supremo Tribunal em vários casos de corrupção.

O ex-primeiro-ministro alegou que os casos judiciais a que responde, que incluem acusações de terrorismo, são uma conspiração do Governo de Sharif para o desacreditar.

Khan foi implicado em vários casos de corrupção, mas o político tem resistido às detenções e evitado as audiências judiciais alegando problemas de saúde e falta de segurança, após ter sofrido ferimentos em ambas as pernas numa tentativa de assassínio em novembro passado.