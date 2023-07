O ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, foi constituído arguido e alvo de buscas no âmbito do processo Tempestade Perfeita, que levou hoje a Polícia Judiciária (PJ) a fazer buscas no Ministério da Defesa.

Fonte ligada ao processo confirmou à Lusa que o ex-governante, que hoje se demitiu, é mais um arguido no caso Tempestade Perfeita, ligado à Direção-Geral de Recursos da Defesa e que já contava com pelo menos 19 arguidos. Marco Capitão Ferreira é suspeito dos crimes de corrupção e participação económica em negócio. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram