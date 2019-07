A Unicef acrescentou que as consequências incluem danos em centenas de “centros de aprendizagem infantil”, deixando mais de 60.000 crianças sem aulas, e pelo menos 12 Centros de Proteção Infantil foram danificados e um parque infantil ficou completamente submerso pelas fortes chuvas.

“É impossível pensar em como é que todas estas pessoas jovens vivem nesta condição… Eu sei que são mais de meio milhão de jovens”, declarou Ban à agência noticiosa Associated Press enquanto visitava o campo.

O ex-secretário-geral realizou a visita na companhia da diretora executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva, e outros comissários da Comissão Global.

Ban e os outros líderes da Comissão tiveram a oportunidade de sobrevoar a área afetada num helicóptero da Força Aérea, da capital até Cox’s Bazar.

“O Bangladesh, claro, é um dos países mais vulneráveis e a alteração climática acontece muito, muito rapidamente”, acrescentou Ban, que também se encontrou com a primeira-ministra, Sheikh Hasina, para discutir os esforços do país para combater as inundações, o aumento do nível do mar e o clima extremo.

“O país tem investido a grande escala, com a visão da primeira-ministra Hasina. É por isso que estamos aqui, para aprender as lições do Bangladesh e para partilhar esta mensagem com todo o mundo”, disse Ban.

Kristalina Georgieva valorizou o progresso da nação ao reduzir os danos causados pelas chuvas de monção.

A Comissão Global para Adaptação foi lançada com a ajuda de 17 países incluindo a China, o Canadá e o Reino Unido e de países vulneráveis às alterações climáticas, como o Bangladesh e as Ilhas Marshall.