O ministério da Educação publicou hoje os resultados dos exames nacionais, de 1.ª fase, do ensino secundário.

A média de Português subiu de 11,0 para 11,8 valores, a de Matemática A de 10,9 para 11,5, História A de 9,5 para 10,4, Geometria Descritiva de 11,4 para 13,5, e Economia de 11,3 para 12.

Entre as disciplinas com resultados mais baixos em relação ao ano passado estão Filosofia (desceu de 11,1 para 9,8), Física e Química (desceu de 10,6 para 10), Geografia A (de 11,6 para 10,3), e Biologia e Geologia (de 10,9 para 10,7).

Entre as 22 disciplinas sujeitas a exame nacional, a que registou um maior número de provas realizadas foi a de Português, com 74 259 provas, logo seguida por Matemática A, com 45 664 provas, Biologia e Geologia, com 42 848 provas, e Física e Química A (715), com 41 385 provas.

Os exames finais nacionais do ensino secundário foram realizados em 643 escolas em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, bem como nas escolas no estrangeiro com currículo português, informa o ministério da Educação.

(Notícia corrigida às 13h08 - A maioria das disciplinas teve uma média mais alta)