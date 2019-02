O Colégio Arautos do Evangelho, em Guimarães, Braga, registou em 2018, com um único aluno levado a exame, a média mais alta entre as 624 escolas que fizeram exames nacionais de Português, com a classificação na prova de 16 valores, um valor acima dos 15 valores de classificação interna final (CIF) do estudante, segundo uma análise da Lusa aos dados dos resultados dos exames nacionais em 2018 divulgados pelo Ministério da Educação.

Entre as 624 escolas que fizeram exame de Português, mais de 80% tiveram média positiva, em linha com o que já tinha acontecido nos exames de 2017, de acordo com a análise da Lusa aos dados divulgados pelo Ministério da Educação sobre os exames no passado ano letivo.

No exame de Português o pódio das escolas é inteiramente privado: ao Colégio Arautos do Evangelho seguem-se o Grande Colégio Universal, no Porto, com um registo médio de 14,83 valores em 38 exames, quase dois valores abaixo da média da CIF, e a fechar os três primeiros lugares está o Colégio Luso-Francês, também no Porto, com uma nota média de 14,63 valores em 91 exames, um valor abaixo da CIF.

A melhor escola pública a Português é a Escola Básica e Secundária de Vilar Formoso, na Guarda, que aparece em 4.º lugar, com uma média em exame de 14,6 valores em 11 realizados, ficando umas décimas acima da CIF.